'कोहली संन्यास नहीं लेना चाहते थे, वो तो IPL 2025 में रेड बॉल से...', ऑस्ट्रेल‍ियाई कप्तान का बड़ा दावा, कहा- कहानी तो कुछ और है

विराट कोहली के टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ने जहां कई सवालों के जवाब दे दिए हैं, वहीं आस्ट्रेलिया महिला टीम की कप्तान एलिसा हीली का मानना ​​है कि कहानी में और भी कुछ है. उन्होंने कोहली को लेकर एक अलग बयान दिया.

Virat Kohli of India walks back on to the field during day 4 of the Test against Australia at Melbourne Cricket Ground on December 29, 2024 in Melbourne.