WTC Final में हार के बाद कोहली ने टीम इंडिया के साथ शेयर की ये फोटो, दिया ये मैसेज

वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप ( Final) के फाइनल में हार के बाद भारतीय क्रिकेट टीम के लिए ये थोड़ा मुश्किल समय है. आईसीसी की इस ट्रॉफी के लिए खिलाड़ी पिछले 2 साल से मेहनत कर रहे थे, लेकिन एक मैच ने उनके सपने को तोड़कर रख दिया. ये हार सिर्फ एक हार नहीं है, बल्कि खिलाड़ियों के मनोबल का टेस्ट भी है.

टीम इंडिया को अब यहां से नए सिरे से शुरुआत करनी है और उसे फाइनल के प्रदर्शन के भुलाकर फिर वही चैम्पियन वाला खेल दिखाना होगा, जिसके लिए वह जाने जाते हैं. भारतीय खिलाड़ियों को गिरकर उठना आता है. ये वह ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में दिखा चुके हैं.

अब जब टीम इंडिया फाइनल हार चुकी है और जाहिर सी बात है खिलाड़ियों का मनोबल थोड़ा गिरा होगा, तो ऐसे में कप्तान का रोल अहम हो जाता है. इस भूमिका को कप्तान विराट कोहली पिछले कई वर्षों से संभाल रहे हैं. वह एक बार फिर इस भूमिका को बखूबी निभाते दिख रहे हैं. उन्होंने हार के बाद भारतीय खिलाड़ियों के साथ एक फोटो ट्वीट की है और एक संदेश दिया है.

कोहली ने किया ये ट्वीट

कोहली ने हार के एक दिन बाद गुरुवार रात को ट्वीट किया, 'यह सिर्फ एक टीम नहीं, बल्कि परिवार है. हम साथ आगे बढ़ते हैं.' उन्होंने नीला दिल और तिरंगा झंडा भी डाला.

This isn’t just a team. It’s a family. We move ahead. TOGETHER 💙🇮🇳 pic.twitter.com/E5ATtCGWLo