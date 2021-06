WTC Final में हार के बाद कोच शास्त्री ने दी प्रतिक्रिया, दिया ये बयान

न्यूजीलैंड वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप (WTC) के फाइनल में टीम इंडिया को हराकर टेस्ट की वर्ल्ड चैम्पियन बन गई है. कीवी टीम ने 19 साल बाद आईसीसी की कोई ट्रॉफी जीती है. उसने इससे पहले 2002 में आईसीसी चैम्पियन्स ट्रॉफी पर कब्जा किया था. कीवी टीम ने तो आईसीसी ट्रॉफी का सूखा खत्म कर दिया, लेकिन टीम इंडिया का ये इंतजार बढ़ता जा रहा है. वह 2013 के बाद से आईसीसी की ट्रॉफी नहीं जीती है.

टीम इंडिया की हार के बाद कोच रवि शास्त्री ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने ट्वीट करके न्यूजीलैंड टीम को बधाई दी है. शास्त्री ने लिखा, 'एक बेहतर टीम ने इन परिस्थितियों में जीत हासिल की. विश्व खिताब के लिए सबसे लंबे इंतजार के बाद योग्य विजेता मिला है. ये एक शानदार उदाहरण है कि बड़ी चीजें इतनी आसानी से नहीं मिलती. न्यूजीलैंड टीम अच्छा खेली.'

Better team won in the conditions. Deserved winners after the longest wait for a World Title. Classic example of Big things don't come easy. Well played, New Zealand. Respect. — Ravi Shastri (@RaviShastriOfc) June 24, 2021

शास्त्री के बयान पर फैन्स का रिएक्शन

You and kohli never accept ur mistakes. Congratulating other team is fine but u have to accept the mistake and introspect the team's failure.. when Rahane won the series in Aus u gave full credit to kohli by citing "This is Virat's team" but when failed you are diverting it. — Manikandan (@mani_ms19) June 24, 2021

We need rahul dravid 🥺 — Shashank Shetty (@Shash_shetty25) June 24, 2021

India can only win big things when you will be back in the commentary box.. — Abhishek Chakraborty 🇮🇳🏏 (@abhi541988) June 24, 2021

Agar tumko phele se Lagta hai @RaviShastriOfc better team hai NZ den khela hi tha kuu phele se har man jata nehi khelta MATLAB bar bar ESA ICC tournament harke kya milta hai gajb 🤐next T20 WC ? R8? Bumrah is just too overrated in test drop him from next series Siraj much better — Arijit Babu 😎❤️🔥 (@_ArijitBabu_) June 24, 2021

Oh bhai ... Is baat ko 16-18 ghante ho gaye. Abtak so raha tha kya ? — ।। Never Forgot, Never Forgive।। (@JitendraNikam17) June 24, 2021

Main fail ho gaya bcoz saamne wale ne mujhse achi padai ki thi 😌



Aur Exam ki time garmi bhi Jyada thi, thand ya baarish main exam hota to main top karta 😌 — Manu (@Manu_k333) June 24, 2021

'एक मैच से बेस्ट टीम का फैसला नहीं कर सकते'

मैच के बाद टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने कहा कि दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टेस्ट टीम का निर्धारण एक फाइनल के आधार पर नहीं, बल्कि ‘बेस्ट आफ थ्री फाइनल’ के जरिए होना चाहिए.

कोहली ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा ,‘मैं इसका पक्षधर नहीं हूं कि दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टेस्ट टीम का निर्धारण एक फाइनल मैच से हो.’उन्होंने कहा, ‘अगर टेस्ट सीरीज है तो तीन टेस्ट से ही पता चलता है कि किस टीम में वापसी की क्षमता है. ऐसा नहीं होता कि दो दिन अच्छा खेलें और फिर आप अचानक अच्छी टेस्ट टीम नहीं हैं. मैं यह नहीं मानता.’

वहीं, जीत के बाद न्यूजीलैंड टीम के कप्तान केन विलियमसन ने कहा, 'यह एक खास अहसास है. मैं विराट और भारतीय टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं. हमारी टीम ने जो खेल दिखाया वह काबिले तारीफ है. यह पहली बार है जब हम वर्ल्ड कप का खिताब जीते हैं. सभी खिलाड़ी तारीफ के लायक हैं. यह लंबे समय तक याद रखा जाएगा.'