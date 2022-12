Ruturaj Gaikwad: ऋतुराज गायकवाड़ बन गए विजय हजारे ट्रॉफी के 'रन-मशीन', मारे जा रहे शतक

विजय हजारे ट्रॉफी में महाराष्ट्र के बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा है. ऋतुराज गायकवाड़ ने अहमदाबाद में आयोजित फाइनल मुकाबले में सौराष्ट्र के खिलाफ 108 रनों की कप्तानी पारी खेल डाली. ऋतुराज ने इस दौरान 131 बॉल का सामना किया और सात चौके के अलावा चार छक्के भी लगाए.

मौजूदा टूर्नामेंट में ऋतुराज का यह लगातार तीसरा शतक है. इससे पहले ऋतुराज ने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में उत्तर प्रदेश के खिलाफ 220 रनों की यादगार पारी खेली थी. फिर सेमीफाइनल मुकाबले में भी ऋतुराज ने असम के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले में ऋतुराज के बल्ले से 168 रन निकले थे. ऋतुराज ने इस सीजन पांच मैचों में 220 की औसत से 660 रन बनाए.

2⃣2⃣0⃣* in Quarterfinal

1⃣6⃣8⃣ in Semi-final

💯 up & going strong in the #Final



What a sensational run of form this has been for Maharashtra captain @Ruutu1331! 🙌 🙌



Follow the match 👉 https://t.co/CGhKsFzC4g #VijayHazareTrophy | #SAUvMAH | @mastercardindia pic.twitter.com/jbgdg3O1Eu