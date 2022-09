Bruce Oxenford injured: बल्लेबाज का करारा शॉट... और कराह उठा अंपायर, घुटना पकड़े पहुंचा अस्पताल

Bruce Oxenford injured: क्रिकेट के मैदान में आपने खिलाड़ियों को चोटिल होते तो कई बार देखा होगा, लेकिन इस बार एक दूसरा मामला सामने आया है. इस बार बल्लेबाज के शॉट से एक अंपायर बुरी तरह घायल हो गया. यह अंपायर ऑस्ट्रेलियन ब्रूस ऑक्जनफोर्ड हैं, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया.

यह घटना ऑस्ट्रेलिया के घरेलू वनडे टूर्नामेंट में हुआ. दरअसल, क्वींसलैंड और साउथ ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच खेला जा रहा था. मैच के दौरान ही एक बल्लेबाज ने ऐसा शॉट खेला, जिसने अंपायर को गंभीर रूप से घायल कर दिया.

ब्रूस को रिटायर्ड हर्ट करना पड़ा

दरअसल, जिस वक्त यह घटना हुई, तब ब्रूस लेग अंपायरिंग पर खड़े थे. इसी दौरान बल्लेबाज ने लेग साइड में ऐसा शॉट खेला कि बॉल सीधे अंपायर के दाएं पैर के घुटने में आकर लगी. यह चोट इतनी खतरनाक थी कि अंपायर से दोबारा चलने की तक नहीं बन रही थी. फिर ब्रूस को मैच से बाहर होना पड़ा.

62 साल के ब्रूस की जगह थर्ड अंपायर डोनावन कोच को रिप्लेस किया गया. इसके बाद दोबारा मैच शुरू कराया गया. यह चोट इतनी खतरनाक थी कि ब्रूस को तुरंत मैदान से बाहर ले जाया गया. इसके बाद अस्पताल भी ले जाया गया था. इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. इस पर कमेंट्स करते हुए फैन्स अंपायर की सलामती की दुआ भी कर रहे हैं.

Wishing umpire Bruce Oxenford a speedy recovery.



He's been replaced by third umpire Donovan Koch after this nasty blow on the knee #MarshCup #QLDvSA pic.twitter.com/Orkvvl2ogo