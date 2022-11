South Africa T20 World Cup 2022: साउथ अफ्रीका को ले डूबा ओवरकॉन्फिडेंस, पाकिस्तान की तरह गलती की... हार के बाद छलका कप्तान बावुमा का दर्द

South Africa T20 World Cup 2022: ऑस्ट्रेलिया की मेजबानी में खेले जा रहे टी20 वर्ल्ड कप 2022 में साउथ अफ्रीकी टीम एक बड़े उलटफेर का शिकार हुई है.रविवार को एडिलेड में खेले गए रोमांचक मुकाबले में कमजोर नीदरलैंड्स टीम ने अफ्रीका को 13 रनों से करारी शिकस्त दी है. इसी नतीजे के साथ ही भारतीय टीम सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने वाली तीसरी टीम बन गई है.

इस मैच में अफ्रीकी टीम को उसका ओवरकॉन्फिडेंस ही ले डूबा है. दरअसल, नीदरलैंड्स टीम को सभी ने बेहद कमजोर समझा है. अफ्रीका ने भी यही गलती की. इससे पहले पाकिस्तान टीम ने भी टूर्नामेंट में जिम्बाब्वे को कमजोर समझा, लेकिन इसका उसे सबक भी मिला. ग्रुप मैच में जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को एक रन से हराया था. पाकिस्तान वाली गलती अफ्रीका ने भी की और उन्हें भी इसका सबक मिला.

नीदरलैंड्स पिछले मैच में जिम्बाब्वे को हराकर आई थी

जबकि नीदरलैंड्स टीम अपने पिछले मुकाबले में जिम्बाब्वे को ही हराकर आ रही थी. ऐसे में वह पूरे आत्मविश्वास से भरी हुई थी. यही वजह भी रही कि उसने अफ्रीकी टीम को गलतफहमी दूर करते हुए करारी शिकस्त दी. नीदरलैंड्स को कमजोर समझने वाली बात अफ्रीकी टीम के कप्तान टेम्बा बावुमा ने भी कुबूल की है.

मैच हारने के बाद उनका दर्द छलका और उन्होंने बताया कि हम पूरी तरह से कॉन्फिडेंस में थे कि यह मैच हम जीतेंगे और सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगे. मगर नतीजा बेहद निराश करने वाला रहा.

