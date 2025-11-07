scorecardresearch
 

विमेंस वर्ल्ड कप में टूटे व्यूअरशिप के रिकॉर्ड, भारत-साउथ अफ्रीका फाइनल को इतने करोड़ लोगों ने देखा, मेन्स टी20 वर्ल्ड कप की बराबरी की

भारत और श्रीलंका में खेले गए महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के दौरान दर्शकों की संख्या में काफी इजाफा देखने को मिला. भारत और साउथ अफ्रीका के बीच हुए खिताबी मुकाबले में तो फैन्स का क्रेज काफी ज्यादा रहा.

भारत ने साउथ अफ्रीका को हराकर महिला वर्ल्ड कप जीता था. (Photo: Getty Images)
भारत की बेटियों ने आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 में ऐतिहासिक प्रदर्शन किया. हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारतीय टीम ने नवी मुंबई के डॉ. डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी में खेले गए फाइनल में साउथ अफ्रीका को 52 रनों से हराकर पहली बार विश्व चैम्पियन बनने का गौरव हासिल किया. दूसरी ओर साउथ अफ्रीका का खिताबी जीत हासिल करने का सपना पूरा नहीं हो पाया.

भारतीय टीम की जीत सिर्फ मैदान तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसने प्रसारण और दर्शक संख्या के मामले में भी नए रिकॉर्ड कायम कर दिए. भारत-साउथ अफ्रीका के बीच वर्ल्ड कप फाइनल को जियो हॉटस्टार पर 18.5 करोड़ दर्शकों ने देखा. यह आंकड़ा मेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल के बराबर रहा. यहां तक कि इसने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के औसत दैनिक दर्शक आंकड़ों को भी पीछे छोड़ दिया.

पूरे टूर्नामेंट को 44.6 करोड़ लोगों ने देखा. वहीं फाइनल को 2.1 करोड़ दर्शकों ने एक साथ देखा, साथ ही 9.2 करोड़ सीटीवी व्यूअर्स जुड़े, जो पिछले मेन्स वर्ल्ड कप फाइनल के बराबर है. यह जीत भारत को विमेंस क्रिकेट में नई ऊंचाइयों पर ले गया है. साथ ही ब्रॉडकास्टर्स को भी नया उत्साह प्रदान कर गया है.

अब विमेंस क्रिकेट को लेकर भी काफी उत्साह
जियो हॉटस्टार (स्पोर्ट्स) के सीईओ ईशान चटर्जी ने कहा, 'महिला वर्ल्ड कप 2025 ने भारत में महिला क्रिकेट की बढ़ती ताकत को साबित कर दिया है. भारतीय टीम के शानदार प्रदर्शन ने दर्शकों की संख्या और फैनबेस में जबरदस्त वृद्धि की है. अब महिला क्रिकेट सिर्फ देखा नहीं जा रहा, बल्कि जश्न की तरह मनाया जा रहा है.'

ईशान चटर्जी ने यह भी कहा कि यह सफलता भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (BCCI) और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) की नीतियों, खिलाड़ियों की मेहनत, फैन्स के समर्थन और ब्रांड्स की भागीदारी का संयुक्त परिणाम है. ग्रुप स्टेज में लगातार तीन हार के बाद भारतीय टीम पर सवाल उठने लगे थे. लेकिन इसके बाद भारत ने जबरदस्त वापसी की.

सेमीफाइनल में भारत ने 7 बार की चैम्पियन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 339 रनों का टारगेट सफलतापूर्वक चेज किया. उस मैच में जेमिमा रोड्रिग्स ने नाबाद 127 और कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 89 रन बनाए. इसके बाद फाइनल में भारत ने 298/7 का स्कोर खड़ा किया. शेफाली वर्मा (87 रन, दो विकेट) और दीप्ति शर्मा (58 रन, 5 विकेट) ने खिताबी मुकाबले में ऑलराउंड प्रदर्शन करके टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई.

---- समाप्त ----
