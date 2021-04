राहुल द्रविड़ का ये रूप आपने नहीं देखा होगा, कोहली भी हो गए हैरान, VIDEO

दिग्गज बल्लेबाज राहुल द्रविड़ अपनी बल्लेबाजी के अलावा 'कूल' व्यवहार के लिए जाने जाते हैं. द्रविड़ जब क्रीज पर उतरते थे तो बड़े-बड़े गेंदबाजों की रणनीति को नाकाम कर देते थे. वह स्लेजिंग का जवाब अपने बल्ले से देते थे. उन्होंने कई बार टीम इंडिया को मुश्किल से निकाला. यही नहीं, जब वह कप्तान थे तो उन्हें गेंदबाजों पर गुस्सा करते भी नहीं देखा गया.

राहुल द्रविड़ की तारीफ विरोधी टीम के खिलाड़ी भी करते थे. लेकिन पहली बार इस महान खिलाड़ी का अलग रूप देखने को मिला है. वह अपने स्वभाव के एकदम विपरीत दिखे हैं. उन्हें पहली बार क्रोधित होते देखा गया. हालांकि ऐसा उन्होंने एक विज्ञापन के लिए किया है.

Never seen this side of Rahul bhai 🤯🤣 pic.twitter.com/4W93p0Gk7m