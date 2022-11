Suryakumar Yadav T20 World Cup: सूर्यकुमार यादव के गेम प्लान का खुलासा, पत्नी देविशा का ये एक 'नियम' करता है उन पर जादू

Suryakumar Yadav T20 World Cup 2022: भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव इन दिनों जबरदस्त फॉर्म में हैं. ऑस्ट्रेलिया की मेजबानी में खेले जा रहे टी20 वर्ल्ड कप 2022 में सूर्या ने विपक्षी गेंदबाजों की जमकर धुलाई की है. इस टूर्नामेंट में अब तक उन्होंने पांच मैचों में तीन फिफ्टी जमाई हैं.

क्रिकेट के दिग्गज भी सूर्या की बैटिंग के कायल हैं. सूर्यकुमार के पास मैदान के हर कौन में बॉल पहुंचाने की काबिलियत है. यही वजह भी है कि उन्हें मौजूदा क्रिकेट जगत का 360 प्लेयर भी कहा जाने लगा है. सूर्या टी20 रैंकिंग में भी नंबर-1 बल्लेबाज बन गए हैं.

इसी बीच फैन्स यह जानने को भी उत्सुक होंगे कि आखिर सूर्या का गेम प्लान कैसा रहता होगा, जिससे उन्हें रिलेक्स रहने औऱ मैच में लगातार ऐसी पारी खेल पाते हैं? इस पर बता दें कि सूर्यकुमार हर बार मैच से पहले दो नियम फॉलो करते हैं. एक नियम उनका खुदका है, जबकि दूसरा उनकी पत्नी फॉलो करती हैं.

पत्नी का ये नियम सूर्या को अलग ही मेंटल जोन में रखता है

इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, सूर्यकुमार की पत्नी देविशा लगभग हर दौरे पर ही सूर्या के साथ होती हैं. साथ ही वह हर बार मैच से पहले एक नियम फॉलो करती हैं. वो सूर्या का फोन मैच से काफी समय पहले ही अपने पास रख लेती हैं. इससे सूर्या पर कोई गैर-जरूरी या कहें कि अतिरिक्त दबाव नहीं होता है. यही वजह भी होती है कि सूर्या अपने गेम प्लान के तहत एक अलग ही मेंटल जोन में होते हैं और लगातार ऐसी पारियां खेल पाते हैं.

'चार सालों से एक ही प्लान फॉलो कर रहे सूर्या

साथ ही हाल ही में सूर्या से भी सवाल किया गया था कि वह मैच से ठीक एक दिन पहले क्या गेम प्लान बनाते हैं? क्या जमकर नेट प्रैक्टिस करते हैं या और कुछ रणनीति पर काम करते हैं? इसके जवाब में सूर्यकुमार ने टाइम्स ऑफ इंडिया से कहा था, 'पिछले 4 सालों से मैंने एक ही रणनीति अपनाई है. इससे मुझे काफी फायदा भी हुआ है. मैच से ठीक एक दिन पहले मैं छुट्टी लेता हूं. जितनी भी प्रैक्टिस करनी हो, वह दो दिन पहले तक ही कर लेता हूं.'

Rush to your 📺 now, the first innings of #INDvZIM is heading towards a dramatic finish! 🥶



Show that you #BelieveInBlue and enjoy the slog overs from this ICC Men's #T20WorldCup clash, LIVE on Star Sports & Disney+Hotstar#INDvsZIM pic.twitter.com/qZ7vcHfvkd