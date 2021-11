Ind Vs Nz, Harshal Patel Debut: शास्त्री-कोहली के वक्त में रुकी इस ‘प्रथा’ को द्रविड़-रोहित ने फिर किया शुरू, सुनील गावस्कर ने बताया

Ind vs Nz, Harshal Patel Debut: टीम इंडिया ने शुक्रवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ रांची में टी-20 मुकाबला खेला. भारतीय टीम ने तीन मैचों की सीरीज में 2-0 से अजेय बढ़त बना ली है और अब तीसरा मैच कोलकाता में खेला जाना है. रांची टी-20 में आईपीएल से सबकी नज़रों में आए हर्षल पटेल ने डेब्यू किया और उन्हें मैच से पहले पूर्व क्रिकेटर अजित अगारकर ने टीम इंडिया की कैप सौंपी.

इसी मसले को लेकर पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने अहम बयान दिया. मैच में कमेंट्री के दौरान सुनील गावस्कर ने कहा, ‘राहुल द्रविड़ ने एक बार फिर वो प्रथा शुरू की, जहां डेब्यू करने वाले खिलाड़ी को पूर्व भारतीय क्रिकेटर टीम इंडिया की कैप देते हैं.’

Harshal Patel makes his T20I debut for India 👏



What a proud moment for the youngster!#INDvNZ pic.twitter.com/klH6snJPZf