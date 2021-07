सीरीज पर संकट! श्रीलंकाई टीम में कोविड-19 का एक और मामला

भारत और श्रीलंका के बीच वनडे सीरीज की शुरुआत होने वाली है. इस बीच मेजबान खेमे में कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं. अब श्रीलंकाई टीम के डाटा विश्लेषक जीटी निरोशन को भारत के खिलाफ सीमित ओवर की सीरीज से पहले कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया है. देश के क्रिकेट बोर्ड ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. बल्लेबाजी कोच ग्रांट फ्लावर गुरुवार को वायरस की चपेट में आ गए थे और उनके बाद कोविड-19 पॉजिटिव आने का यह दूसरा मामला है.

श्रीलंका क्रिकेट ने बयान में कहा, ‘श्रीलंकाई राष्ट्रीय टीम के डाटा विश्लेषक जीटी निरोशन को कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया है.’

इसमें कहा गया, ‘ग्रांट फ्लावर के कोविड-19 पॉजिटिव आने के बाद राष्ट्रीय खिलाड़ियों, कोचों और सहयोगी स्टाफ का गुरुवार को पीसीआर परीक्षण कराया गया था, जिसमें जी टी निरोशन पॉजिटिव आए.’

The Data Analyst of the Sri Lanka National Team, G. T. Niroshan, has tested positive for Covid 19.

He was found to be positive, following a PCR Test carried out among the National Players, Coaches, and Support Staff yesterday.