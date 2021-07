बल्लेबाज का 'डांस' देख बॉलर हुआ आगबबूला, पिच पर ही भिड़ गए दोनों, VIDEO

बांग्लादेश की टीम इस समय जिम्बाब्वे दौरे पर है. दोनों टीमों के बीच हरारे में एकमात्र टेस्ट मैच खेला जा रहा है. लेकिन इस मुकाबले के दूसरे ही दिन विवाद खड़ा हो गया, जब मैदान पर बांग्लादेशी बल्लेबाज तस्कीन अहमद और जिम्बाब्वे के गेंदबाज ब्लेसिंग मुजराबानी के बीच भिड़ंत हो गई. दोनों खिलाड़ियों ने एक-दूसरे को जमकर अपशब्द कहे, यहां तक कि हाथापाई की भी नौबत आ गई थी. पूरी घटना का वीडियो वायरल हो रहा है.

यह वाकया टेस्ट मैच के दूसरे दिन हुआ. बांग्लादेश की पारी के 85वें ओवर में ब्लेसिंग मुजराबानी की दूसरी गेंद को तस्कीन अहमद ने बैकफुट पर जाकर डिफेंड किया. लेकिन डिफेंड करने के बाद तस्कीन अहमद ने पिच पर कुछ डांस मूव्स दिखाए, जो मुजराबानी को अच्छा नहीं लगा और वे तस्कीन के पास चले गए. तस्कीन भी कहां पीछे रहने वाले थे और वह भी गेंदबाज को आंखों में आंखें डालकर कुछ बोलने लगे. इस दौरान मुजराबानी का चेहरा तस्कीन के हेलमेट ग्रिल से लगा हुआ था.

