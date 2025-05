SRH vs KKR: 37 गेंद में तूफानी शतक जड़ हेनरिक क्लासेन ने रचा इतिहास, हैदराबाद के नाम भी खास रिकॉर्ड

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल 2025) में रविवार को कोलकाता और हैदराबाद के बीच खेले गए मैच में हैदराबाद ने कोलकाता को 110 रनों के बड़े अंतर से हराया. ये दोनों ही टीमों का इस सीजन का आखिरी मैच था. इस मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के विस्फोटक बल्लेबाज़ हेनरिक क्लासेन ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2025 में इतिहास रच दिया है. उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ दिल्ली में खेले गए मैच में महज़ 37 गेंदों में शतक जड़कर IPL इतिहास के तीसरे सबसे तेज़ शतक का रिकॉर्ड अपने नाम किया.

क्लासेन ने बनाया ये रिकॉर्ड

क्लासेन का यह शतक IPL इतिहास का अब तक का संयुक्त रूप से तीसरा सबसे तेज़ शतक है, और दूसरा सबसे तेज़ शतक किसी विदेशी खिलाड़ी द्वारा. इस सूची में उनसे सिर्फ क्रिस गेल हैं, जिन्होंने 2013 में पुणे वॉरियर्स के खिलाफ 30 गेंदों में शतक जड़ा था.

अब तक के सबसे तेज़ IPL शतक (गेंदों के आधार पर)

30 गेंद – क्रिस गेल (RCB) vs PWI, बेंगलुरु, 2013

35 गेंद – वैभव सूर्यवंशी (RR) vs GT, जयपुर, 2025

37 गेंद – यूसुफ पठान (RR) vs MI, मुंबई BS, 2010

37 गेंद – हेनरिक क्लासेन (SRH) vs KKR, दिल्ली, 2025

38 गेंद – डेविड मिलर (KXIP) vs RCB, मोहाली, 2013

क्लासेन की इस तूफानी पारी के दम पर SRH ने 278 रन बनाए. जो IPL इतिहास का तीसरा सबसे बड़ा टीम स्कोर है. आईपीएल के अब तक के शीर्ष पांच स्कोरों में से चार स्कोर SRH के नाम हैं.

आईपीएल इतिहास में अब तक के सबसे बड़े टीम स्कोर:

1. **287/3** – SRH vs RCB, बेंगलुरु, 2024

2. **286/6** – SRH vs RR, हैदराबाद, 2025

3. **278/3** – **SRH vs KKR, दिल्ली, 2025**

4. **277/3** – SRH vs MI, हैदराबाद, 2024

5. **272/7** – KKR vs DC, विशाखापत्तनम, 2024

6. **266/7** – SRH vs DC, दिल्ली, 2024

ऐसे रहा ये मुकाबला

इस मुकाबले में टॉस जीतकर हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया था. हैदराबाद ने हेनरिक क्लासेन की 37 गेंदों में तूफानी सेंचुरी के दम पर कोलकाता के सामने 279 रनों का लक्ष्य रखा था. लेकिन इसके जवाब में उतरी कोलकाता की बल्लेबाजी 19वें ओवर में सिमट गई.

हैदराबाद की टीम इस सीजन छठे स्थान पर रही है. हैदराबाद ने इस सीजन 14 मैच में 6 मैच जीते और 13 अंक हासिल किए. जबकि कोलकाता 5 मैच जीत सकी और 12 अंकों के साथ आठवें पायदान पर खिसक गई.