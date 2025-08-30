scorecardresearch
 

'ललित मोदी को शर्म आनी चाहिए...', श्रीसंत की पत्नी भुवनेश्वरी का फूटा गुस्सा, माइकल क्लार्क को भी जमकर सुनाया

ललित मोदी ने आईपीएल 2008 के 'थप्पड़कांड' का वीडियो शेयर करके उस विवाद को फिर से उजागर किया है. अब श्रीसंत की पत्नी भुवनेश्वरी ने ललित मोदी और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान माइकल क्लार्क को खरी-खरी सुनाई है.

श्रीसंत की पत्नी ने ललित मोदी और माइकल क्लार्क को सुनाई खरी-खरी (Photo: instagram/@bhuvneshwari.sreesanth and Getty Images)
साल 2008 का इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) विवाद से भरपूर रहा था. उस शुरुआती सीजन में दसवें मैच के बाद कुछ ऐसा हुआ था, जिसने फैन्स को सन्न कर दिया था. तब हरभजन सिंह ने एस. श्रीसंत को थप्पड़ जड़ दिया था. किंग्स इलेवन पंजाब (KXIP) और मुंबई इंडियंस (MI) के बीच हुए मुकाबले के बाद जब खिलाड़ी आपस में मिल रहे थे, तभी ये घटना हुई थी.

अब आईपीएल 2008 का 'थप्पड़कांड' एक बार फिर से सुर्खियों में आ चुका है. पूर्व आईपीएल कमिश्नर ललित मोदी ने पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान माइकल क्लार्क के पॉडकास्ट (Beyond23) में उस घटना का अनसीन वीडियो जारी किया. यह वीडियो स्टेडियम के सिक्योरिटीज कैमरों में कैद किया गया था.

जब वो घटना हुई थी, तो ब्राडकास्टर्स ने फुटेज नहीं दिखाया था और विज्ञापन ब्रेक चलाया गया था. ब्रेक के बाद जब दोबारा कवरेज शुरू हुआ था, तो एस. श्रीसंत रोते हुए दिखाई दिए थे. अब ललित मोदी ने माइकल क्लार्क के पॉडकास्ट में अनदेखा वीडियो शेयर करके उस मामले को फिर से हवा दी है. इस वीडियो में हरभजन अपने हाथ के पिछले हिस्से से श्रीसंत को थप्पड़ मार रहे हैं.

श्रीसंत की पत्नी भुवनेश्वरी ने क्या लिखा?
वीडियो सामने आने के बाद एस. श्रीसंत की पत्नी भुवनेश्वरी श्रीसंत का गुस्सा फूट पड़ा है. भुवनेश्वरी ने कहा कि पब्लिसिटी के लिए उन्होंने ये वीडियो जारी किया है. भुवनेश्वरी का मानना है कि श्रीसंत और हरभजन सिंह उस वाकये को पीछे छोड़ चुके हैं, दोनों अब पिता हैं और उनके बच्चे स्कूल जाते हैं.

भुवनेश्वरी श्रीसंत ने इंस्टाग्राम पर लिखा, 'ललित मोदी और माइकल क्लार्क को शर्म आनी चाहिए. आप लोग इंसान नहीं हैं कि सस्ती लोकप्रियता और व्यूज के लिए 2008 की घटना को दोबारा घसीट रहे हैं. श्रीसंत और हरभजन दोनों पहले ही बहुत आगे बढ़ चुके हैं. वे अब स्कूल जाने वाले बच्चों के पिता हैं. फिर भी आप उन्हें दोबारा पुराने जख्मों में धकेलने की कोशिश कर रहे हैं. बेहद घिनौना, निर्दयी और अमानवीय काम है.'

(छवि सौजन्य: इंस्टाग्राम स्टोरी/@bhuvneshwari.sreesanth)

हरभजन सिंह कई बार उस घटना के लिए माफी मांग चुके हैं. हरभजन कहते हैं कि अगर उन्हें जिंदगी में कुछ बदलने का मौका मिले, तो वो उस गलती को सुधारेंगे..श्रीसंत भी कई बार कह चुके हैं कि उन्होंने इस घटना को पीछे छोड़ दिया है. हरभज और श्रीसंत ने उस घटना के बाद भारत के लिए साथ में क्रिकेट खेला. दोनों कमेंट्री बॉक्स में भी साथ-साथ नजर आ चुके हैं. एक पुराना विवाद जिसे खिलाड़ी भूल चुके थे, उसे दोबारा उजागर करने से नया बवाल खड़ा हो गया है...

