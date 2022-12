Boxing day Test: जिस दिन भिड़ती हैं दिग्गज टीमें, क्या होता है बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच? जानें पूरा इतिहास

ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच मेलबर्न में आज से दूसरा टेस्ट मैच शुरू हो चुका है. इसके साथ ही कराची में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच आज से ही दो मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला होने जा रहा है. इन दोनों मुकाबलों का खास महत्व है क्योंकि दोनों मैच बॉक्सिंग डे (26 दिन) के दिन शुरू हो रहे हैं. बॉक्सिंग डे के दिन मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड खचाखच भरा रहता है और आज भी यही नजारा देखने को मिला.

बॉक्सिंग डे आखिर होता क्या है?

वैसे बॉक्सिंग डे को लेकर आपको लगेगा कि इसका मुक्केबाजी (Boxing) से कोई वास्ता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है. 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाने के बाद ठीक अगले दिन यानी कि 26 दिसंबर को बॉक्सिंग डे कहा जाता है. बॉक्सिंग डे एक तरह से उन लोगों को समर्पित होता है जो क्रिसमस के दिन भी छुट्टी न लेकर अपने ड्यूटी में लगे रहते हैं. बॉक्सिंग डे के दिन ऐसे लोगों को गिफ्ट बॉक्स देकर खुशी का इजहार किया जाता है. इसी वजह से क्रिसमस के अगले दिन को बॉक्सिंग डे कहा जाने लगा.

