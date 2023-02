Who is Smriti Mandhana: भाई को देख शुरू किया क्रिकेट, नेशनल क्रश... ऐसी रही है स्मृति मंधाना की जर्नी

महिला प्रीमियर लीग के लिए सोमवार (13 फरवरी) को ऑक्शन का आयोजन किया गया. मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में होने वाली नीलामी में 409 खिलाड़ियों की बोली लगेगी. नीलामी में टीम इंडिया की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना छाई रहीं. स्मृति मंधाना को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 3.40 करोड़ रुपये की रिकॉर्ड कीमत में खरीदा है. वह WPL ऑक्शन की सबसे महंगी क्रिकेटर रही हैं.

साल 1996 में मुंबई में पैदा हुईं स्मृति मंधाना को क्रिकेट खेलने की प्रेरणा अपने बड़े भाई श्रवण से मिली. श्रवण भी महाराष्ट्र के लिए एज ग्रुप क्रिकेट खेल चुके हैं. श्रवण को देखकर स्मृति ने भी क्रिकेटर बनने की ठान ली. स्मृति की मेहनत रंग लाई और उन्होंने कड़ी मेहनत से अपने सपने को पूरा किया. अक्टूबर 2013 में स्मृति सुर्खियों में आई, जब वह किसी वनडे मैच में दोहरा शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला बनीं. तब महाराष्ट्र के लिए खेलते हुए उन्होंने वेस्ट जोन अंडर -19 टूर्नामेंट में गुजरात के खिलाफ 150 गेंदों पर नाबाद 224 रन बनाए थे.

