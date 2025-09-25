scorecardresearch
 

Feedback

श्रेयस अय्यर को भारत ‘ए’ की कप्तानी, फिटनेस पर फोकस के लिए रेड-बॉल क्रिकेट से लिया ब्रेक

श्रेयस अय्यर को कानपुर में ऑस्ट्रेलिया ‘ए’ के खिलाफ होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए भारत ‘ए’ टीम का कप्तान बनाया गया है. यह उन्हें सीनियर 50 ओवरों की टीम में नेतृत्व की संभावनाओं के लिए भी तैयार करता है.

Advertisement
X
श्रेयस अय्यर 6 महीने तक रेड-बॉल क्रिकेट से दूर रहेंगे. (Photo, PTI))
श्रेयस अय्यर 6 महीने तक रेड-बॉल क्रिकेट से दूर रहेंगे. (Photo, PTI))

श्रेयस अय्यर को 30 सितंबर से कानपुर में ऑस्ट्रेलिया ‘ए’ के खिलाफ होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए भारत ‘ए’ टीम का कप्तान बनाया गया है. यह उन्हें 50 ओवरों की सीनियर टीम में नेतृत्व के अवसर के लिए भी तैयार कर सकता है, हालांकि अगले छह महीने तक वे रेड-बॉल क्रिकेट से दूर रहेंगे.

अय्यर ने हाल ही में बीसीसीआई चयन समिति के अध्यक्ष अजीत अगरकर को बताया कि कमर की तकलीफ के कारण वह लंबे प्रारूप का क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे. टीम में प्रमुख खिलाड़ी- स्पिनर रवि बिश्नोई, विकेटकीपर-बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह, हरफनमौला रियान पराग और आयुष बदोनी शामिल हैं.

एशिया कप खेल रहे हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह दूसरे (3 अक्टूबर) और तीसरे (5 अक्टूबर) मैच के लिए भारत ‘ए’ टीम से जुड़ेंगे. इसी बीच, रजत पाटीदार को 1 अक्टूबर से नागपुर में विदर्भ के खिलाफ ईरानी कप मैच के लिए रेस्ट ऑफ इंडिया टीम का कप्तान बनाया गया है.

सम्बंधित ख़बरें

Congress MP Shashi Tharoor questions the silence of the Indian-American diaspora on India-US setbacks
'करगिल के दौरान भी हमने PAK से हाथ मिलाया था...', हैंडशेक विवाद पर टीम इंडिया को थरूर की नसीहत 
Sunil Gavaskar and Gautam Gambhir,
‘क्रिकेट से मस्ती नहीं...’, गावस्कर ने गंभीर-सूर्या को फाइनल से पहले चेताया 
Shreyas and Ibrahim
Shreyas और Ibrahim एक साथ एयरपोर्ट पर हुए स्पॉट! 
Shreyas Iyer
Shreyas Iyer ने BCCI को लिखा पत्र! 
टीम इंडिया के इस खिलाड़ी को मार गया था लकवा, GQ India से बातचीत में किया ये दर्दनाक खुलासा
दर्द और संघर्ष की दास्तान: टीम इंडिया के इस खिलाड़ी को मार गया था लकवा 

बीसीसीआई सचिव देवाजीत सैकिया ने कहा, 'श्रेयस अय्यर ने बीसीसीआई को लाल गेंद वाले क्रिकेट से 6 महीने का ब्रेक लेने की जानकारी दी है. यूके में पीठ की सर्जरी और रिकवरी के बाद, लंबे प्रारूप में खेलते समय उन्हें बार-बार पीठ में ऐंठन और जकड़न का अनुभव हुआ. वह इस समय का उपयोग अपनी सहनशक्ति, शरीर की लचीलापन और फिटनेस सुधारने के लिए करना चाहते हैं. इसी कारण उन्हें ईरानी कप के लिए चयन में शामिल नहीं किया गया.'

Advertisement

पहले वनडे के लिए भारत ए टीम -

श्रेयस अय्यर (कप्तान), प्रभसिमरन सिंह, रियान पराग, आयुष बदोनी, सूर्यांश शेडगे, विपराज निगम, निशांत सिंधू, गुरजपनीत सिंह, युधवीर सिंह, रवि बिश्नोई, अभिषेक पोरेल, प्रियांश आर्य, सिमरजीत सिंह.

दूसरे और तीसरे वनडे के लिए भारत ए टीम-

श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, अभिषेक शर्मा, प्रभसिमरन सिंह, रियान पराग, आयुष बदोनी, सूर्यांश शेडगे, विपराज निगम, निशांत सिंधू, गुरजपनीत सिंह, युधवीर सिंह, रवि बिश्नोई, अभिषेक पोरेल, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह.

शेष भारत टीम (ईरानी कप)- 

रजत पाटीदार (कप्तान), अभिमन्यु ईश्वरन , आर्यन जुयाल, ऋतुराज गायकवाड़, यश ढुल, शेख रशीद, ईशान किशन, तनुष कोटियान, मानव सुतार, गुरनूर बरार, खलील अहमद, आकाश दीप, अंशुल कम्बोज, सारांश जैन.

 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement