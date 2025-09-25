श्रेयस अय्यर को भारत ‘ए’ की कप्तानी, फिटनेस पर फोकस के लिए रेड-बॉल क्रिकेट से लिया ब्रेक

श्रेयस अय्यर को 30 सितंबर से कानपुर में ऑस्ट्रेलिया ‘ए’ के खिलाफ होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए भारत ‘ए’ टीम का कप्तान बनाया गया है. यह उन्हें 50 ओवरों की सीनियर टीम में नेतृत्व के अवसर के लिए भी तैयार कर सकता है, हालांकि अगले छह महीने तक वे रेड-बॉल क्रिकेट से दूर रहेंगे.

अय्यर ने हाल ही में बीसीसीआई चयन समिति के अध्यक्ष अजीत अगरकर को बताया कि कमर की तकलीफ के कारण वह लंबे प्रारूप का क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे. टीम में प्रमुख खिलाड़ी- स्पिनर रवि बिश्नोई, विकेटकीपर-बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह, हरफनमौला रियान पराग और आयुष बदोनी शामिल हैं.

एशिया कप खेल रहे हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह दूसरे (3 अक्टूबर) और तीसरे (5 अक्टूबर) मैच के लिए भारत ‘ए’ टीम से जुड़ेंगे. इसी बीच, रजत पाटीदार को 1 अक्टूबर से नागपुर में विदर्भ के खिलाफ ईरानी कप मैच के लिए रेस्ट ऑफ इंडिया टीम का कप्तान बनाया गया है.

बीसीसीआई सचिव देवाजीत सैकिया ने कहा, 'श्रेयस अय्यर ने बीसीसीआई को लाल गेंद वाले क्रिकेट से 6 महीने का ब्रेक लेने की जानकारी दी है. यूके में पीठ की सर्जरी और रिकवरी के बाद, लंबे प्रारूप में खेलते समय उन्हें बार-बार पीठ में ऐंठन और जकड़न का अनुभव हुआ. वह इस समय का उपयोग अपनी सहनशक्ति, शरीर की लचीलापन और फिटनेस सुधारने के लिए करना चाहते हैं. इसी कारण उन्हें ईरानी कप के लिए चयन में शामिल नहीं किया गया.'

पहले वनडे के लिए भारत ए टीम -

श्रेयस अय्यर (कप्तान), प्रभसिमरन सिंह, रियान पराग, आयुष बदोनी, सूर्यांश शेडगे, विपराज निगम, निशांत सिंधू, गुरजपनीत सिंह, युधवीर सिंह, रवि बिश्नोई, अभिषेक पोरेल, प्रियांश आर्य, सिमरजीत सिंह.

दूसरे और तीसरे वनडे के लिए भारत ए टीम-

श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, अभिषेक शर्मा, प्रभसिमरन सिंह, रियान पराग, आयुष बदोनी, सूर्यांश शेडगे, विपराज निगम, निशांत सिंधू, गुरजपनीत सिंह, युधवीर सिंह, रवि बिश्नोई, अभिषेक पोरेल, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह.

शेष भारत टीम (ईरानी कप)-

रजत पाटीदार (कप्तान), अभिमन्यु ईश्वरन , आर्यन जुयाल, ऋतुराज गायकवाड़, यश ढुल, शेख रशीद, ईशान किशन, तनुष कोटियान, मानव सुतार, गुरनूर बरार, खलील अहमद, आकाश दीप, अंशुल कम्बोज, सारांश जैन.

