शिवम दुबे के बाद अब साईराज पाटिल? मुंबई का अगला बड़ा ऑलराउंडर IPL में एंट्री को तैयार

मुंबई की क्रिकेट ने हमेशा बड़े सितारे गढ़े हैं. अब इसी कड़ी में साईराज पाटिल का नाम तेजी से उभर रहा है. 28 साल का यह खिलाड़ी अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी और धारदार गेंदबाजी से IPL टीमों की निगाहों में आ चुका है. शिवम दुबे और सूर्यांश शेडगे के बाद उन्हें मुंबई का अगला बड़ा व्हाइट बॉल ऑलराउंडर माना जा रहा है.

साईराज पाटिल ने हाल ही में खेले गए T20 मुंबई लीग 2025 में, ईगल ठाणे स्ट्राइकर्स के लिए गजब का ऑलराउंड प्रदर्शन किया. उन्होंने 6 पारियों में 233 रन बनाए और वो भी 150 से ऊपर की स्ट्राइक रेट से, और साथ ही 7 विकेट भी झटके. इस दमदार प्रदर्शन के लिए उन्हें तीन बार प्लेयर ऑफ द मैच और अंत में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब रोहित शर्मा के हाथों मिला.

पाटिल ने कुछ समय से मुंबई में स्थानीय और कॉर्पोरेट टूर्नामेंटों में अपना दबदबा बनाया हुआ हैं, लेकिन हाल ही में फिर से शुरू की गई राज्य लीग में मिली सफलता इस बात का प्रमाण है कि वह उच्च स्तर पर भी यह काम कर सकते हैं.

सिक्स हिटिंग है सबसे बड़ी ताकत

पाटिल के T20 खेल का सबसे खास पहलू उनकी छक्के मारने की क्षमता है. उन्होंने T20 मुंबई लीग में 6 पारियों में 16 छक्के लगाए. हेलीकॉप्टर शॉट खेलने की अपनी क्षमता के कारण, वह यॉर्कर और नीची फुल टॉस गेंदों पर भी छक्के लगा सकते हैं. उन्होंने ईएसपीएन क्रिकइन्फो से कहा कि उनकी छक्के मारने की क्षमता स्वाभाविक नहीं थी और उन्होंने इसका कारण अपने बचपन के कोच भरत चंबरे के साथ घंटों की ट्रेनिंग और रेंज-हिटिंग को बताया.

Advertisement

पाटिल ने कहा, 'मैं रोज अपने कोच के साथ 500-1000 गेंदें खेलता था और उसी मेहनत का फायदा अब मिल रहा है. बचपन में मेरे पास ताकत और पावर नहीं थी, लेकिन सही कोचिंग, डाइट और ट्रेनिंग से मैंने खुद को मजबूत बनाया. आज भी प्रैक्टिस सेशन में मैं 50–200 छक्के मारने की कोशिश करता हूं और हर दिन बेहतर बनने का प्रयास करता हूं.'

यह भी पढ़ें: IPL 2018: साईराज बहुतुले राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाजी कोच बने

साईराज सिर्फ बल्ले से ही नहीं, गेंद से भी मैच बदलने की काबिलियत रखते हैं. वे 130-132 किमी/घंटा की रफ्तार से गेंदबाजी करते हैं और स्लोअर कटर्स जैसी वेरिएशन्स का इस्तेमाल भी करते हैं. धवल कुलकर्णी और साइराज बहुतुले जैसे अनुभवी खिलाड़ियों से उन्होंने गेंदबाजी की कला सीखी हैं.

साईराज पाटिल पालघर के रहने वाले हैं, जहां उनके पिता बिपिन पालघर दहानु तालुका स्पोर्ट्स एसोसिएशन नामक एक क्लब चलाते हैं, जिसने शार्दुल ठाकुर, हार्दिक तमोरे और सिल्वेस्टर डिसूजा जैसे खिलाड़ियों को मंच प्रदान किया है. वह हार्दिक पंड्या और बेन स्टोक्स को अपना आदर्श मानते हैं और मुंबई के उन साथियों से विचारों का आदान-प्रदान करते रहते हैं, जिन्होंने शीर्ष स्तर पर सफलता हासिल की है.

क्या आईपीएल में दिखेगा जलवा?

पाटिल को IPL के कुछ बड़े नामों में शामिल होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा. 2022 में यूके दौरे के दौरान उन्होंने मुंबई इंडियंस के साथ खेला था और तब से कई फ्रैंचाइजी के कैंप का हिस्सा रहे हैं, जिनमें हाल ही में दिल्ली कैपिटल्स का कैंप भी शामिल है.

Advertisement

---- समाप्त ----