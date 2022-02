मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से की मुलाकात

Sachin Tendulkar Met President Kovind: महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की है. यह मुलाकात राजभवन, मुंबई में हुई है. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर कर इस बात की जानकारी दी है. गौरतलब है कि कोविंद चार दिवसीय महाराष्ट्र दौरे पर हैं.

ट्वीट में लिखा गया है, महान क्रिकेटर और भारत रत्न श्री सचिन तेंदुलकर ने मुंबई के राजभवन में राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद से मुलाकात की.' साथ ही मुलाकात की तस्वीरें भी शेयर की गई हैं.

Legendary cricketer and Bharat Ratna Shri Sachin Tendulkar called on President Ram Nath Kovind at Raj Bhavan, Mumbai. pic.twitter.com/CreSGku2H7