रोहित शर्मा की बादशाहत लौटी, SA सीरीज से ठीक पहले नंबर-1 बनकर छाया ‘हिटमैन’ का दबदबा

पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने एक बार फिर आईसीसी ODI बल्लेबाजी रैंकिंग में नंबर-1 स्थान हासिल कर लिया है. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज शुरू होने से ठीक पहले रोहित ने यह पोजीशन न्यूजीलैंड के डैरिल मिचेल से छीनी, जिन्हें वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू सीरीज के आखिरी दो मैच मिस करने का नुकसान झेलना पड़ा. मिचेल की गैरमौजूदगी में उनके रेटिंग पॉइंट्स गिरे. साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज 30 नवंबर से खेली जाएगी.

हालांकि ब्लैक कैप्स के लिए कुछ अच्छी खबरें भी रहीं. रचिन रवींद्र एक स्थान चढ़कर 12वें नंबर पर पहुंच गए और डेवोन कॉनवे 11 पायदान की लंबी छलांग लगाकर 31वें स्थान पर आ गए. वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप ने अपनी शानदार शतकीय पारी के दम पर आठवां स्थान हासिल किया.

जिम्बाब्वे के अनुभवी ऑलराउंडर सिकंदर रजा पहली बार T20I के नंबर-1 ऑलराउंडर बन गए हैं. श्रीलंका और पाकिस्तान के खिलाफ जारी ट्राई-सीरीज में उनकी शानदार फॉर्म- तेजतर्रार 37 रन और कसी हुई गेंदबाजी ने उन्हें यह मुकाम दिया.

टेस्ट ऑलराउंडर्स में भारत के रवींद्र जडेजा अभी भी नंबर-1 हैं, जबकि इंग्लैंड के बेन स्टोक्स दूसरे और स्टार्क पांचवें नंबर पर पहुंच गए.

रैंकिंग के अलावा रोहित शर्मा को एक और सम्मान मिला. रोहित को आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2026 का टूर्नामेंट एंबेसडर नियुक्त किया गया है. यह घोषणा आईसीसी चेयर जय शाह ने की. टूर्नामेंट 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका में खेला जाएगा.

रोहित टी20 वर्ल्ड कप के सभी नौ संस्करणों में हिस्सा ले चुके हैं. 2007 में खिताब जीतने वाली टीम का हिस्सा रहे और 2024 में कप्तान के तौर पर भारत को दूसरी बार चैम्पियन बनाया. 2024 में वे भारत के सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज भी रहे- उन्होंने 257 रन बनाए. उनका स्ट्राइक रेट 156.70 रहा..

