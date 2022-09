Road Safety World Series: इंटरनेशनल क्रिकेटर्स से भरी इंडिगो फ्लाइट का इंजन फेल, बाल-बाल बचे प्लेयर्स

कानपुर के चकेरीएयरपोर्ट पर शुक्रवार को एक बड़ा हादसा होते-होते रह गया. दरअसल इंदौर जाने वाले एक इंडिगो विमान के इंजन में तकनीकी खराबी आ गई और वह इंदौर के लिए उड़ान नहीं भर पाया. उस विमान से रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज में भाग ले रहे खिलाड़ी भी यात्रा करने जा रहे थे. घटना के बाद प्लेयर उतरकर लॉबी में आ गए. इस वाकये के बाद एयरपोर्ट पर यात्रियों ने जमकर हंगामा खड़ा किया. बाद में दूसरे विमान से खिलाड़ियों एवं पैसेंजर्स को इंदौर रवाना किया गया.

SA-इंग्लैंड के खिलाड़ियों को जाना था इंदौर

रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2022 में अबतक सात मैच हुए हैं. अगले पांच मुकाबले इंदौर में होने वाले हैं जिसके लिए खिलाड़ियों को वहां की यात्रा करनी थी. कुछ खिलाड़ियों को कल ही इंदौर भेजा गया था, वहीं बाकी खिलाड़ी आज यात्रा करने वाले थे. गुरुवार को छह देशों के 100 से ज्यादा खिलाड़ी इंदौर पहुंचे थे. इसमें सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह, ब्रायन लारा, शेन वाॅटसन, ब्रेट ली जैसे प्लेयर्स शामिल थे. इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका के कुछ खिलाड़ियों को आज यात्रा करनी थी.

श्रीलंका प्वाइंट्स टेबल में पहले नंबर पर

रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज का यह दूसरा सीजन सीजन खेला जा रहे है. प्वाइंट्स टेबल की बात करें तो लगातार दो जीत के साथ श्रीलंका की टीम प्वाइंट्स टेबल में पहले नंबर परहै. वहीं तीन-तीन अंकों के साथ इंडिया लीजेंड्स दूसरे, वेस्टइंडीज लीजेंड्स तीसरे और साउथ अफ्रीका लीजेंड्स चौथे नंबर पर है. तीनों ही टीमों ने अपने पहले मैच में जीत हासिल की थी और उनका दूसरा मैच नहीं हो पाया था. लेकिन बेहतर नेट-रनरेट के चलते इंडिया लीजेंड्स टेबल में वेस्टइंडीज और साउथ अफ्रीका से आगे है.

इंडिया लीजेंड्स है मौजूदा चैम्पियन

रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज का यह दूसरा सीजन है. पहला सीजन भी 2020-21 में भारत में हुआ था जिसमें सचिन तेंदुलकर की कप्तानी वाली इंडिया लीजेंड्स की टीम चैम्पियन बनी थी. अबकी बार इस टूर्नामेंट में भारत, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, वेस्टइंडीज, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश और इंग्लैंड की टीमें हिस्सा ले रही हैं.

इंदौर में होने वाले मैचों का शेड्यूल:

17 सितंबर बांग्लादेश लीजेंड्स vs न्यूजीलैंड लीजेंड्स, दोपहर 3.30 बजे

17 सितंबर इंग्लैंड लीजेंड्स vs वेस्टइंडीज लीजेंड्स, शाम 7.30 बजे

18 सितंबर श्रीलंका लीजेंड्स vs साउथ अफ्रीका लीजेंड्स, दोपहर 3.30 बजे

18 सितंबर ऑस्ट्रेलिया लीजेंड्स vs बांग्लादेश लीजेंड्स, शाम 7.30 बजे

19 सितंबर इंडिया लीजेंड्स vs न्यूजीलैंड लीजेंड्स, शाम 7.30 बजे