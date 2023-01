Rishabh Pant Health Update: 'तुम एक फाइटर हो...', ऋषभ पंत के लिए द्रविड़-पंड्या का खास वीडियो मैसेज

Rishabh Pant Health Update: भारतीय टीम के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को चोट के कारण श्रीलंका के खिलाफ अगली सीरीज के लिए टीम इंडिया में नहीं चुना गया था. इसके बाद वह अपनी कार से रूड़की जा रही थे. इसी दौरान 30 दिसंबर की सुबह रूड़की के पास गुरुकुल नारसन एरिया एरिया में पंत की कार का एक्सीडेंट हुआ था.

पंत कार में अकेले थे और खुद ही गाड़ी चला रहे थे. पंत ने बताया कि वह विंड स्क्रीन तोड़कर बाहर आए. इसके बाद कार में भीषण आग लग गई थी. पंत का इस समय देहरादून के मैक्स हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है. पंत को सिर, पीठ, पैर, घुटने और टखने में चोट आई है.

इसी बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने पंत के लिए एक स्पेशल वीडियो मैसेज शेयर किया है. इस वीडियो में भारतीय टीम के कोच राहुल द्रविड़, स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या, सूर्यकुमार यादव, ईशान किशन, युजवेंद्र चहल और शुभमन गिल ने खास मैसेज दिया. सभी ने ऋषभ पंत को फाइटर बताते हुए उनके जल्द ठीक होकर दमदार वापसी करने की उम्मीद जताई है.

द्रविड़ ने दमदार वापसी की उम्मीद जताई

बीसीसीआई ने जो वीडियो मैसेज शेयर किया, उसमें द्रविड़ ने कहा, 'ऋषभ, उम्मीद है कि आप जल्द ही ठीक होकर लौटेंगे. मुझे पिछले एक साल में आपकी भारतीय टेस्ट इतिहास की कुछ बेहतरीन पारियां देखने को मिली हैं. जब भी टीम मुश्किल हालात में फंसी है, तब आपका ऐसा कैरेक्टर रहा है कि आपने उसे उस कठिन परिस्थिति से निकाला है. मुझे पता है कि आप वापसी करेंगे, जैसे की पहले कई बार की है. '

