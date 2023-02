Rishabh Pant: ऋषभ पंत ने सर्जरी के बाद शेयर की अपनी पहली फोटो, कही ये दिल छू लेने वाली बात

टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत फिलहाल क्रिकेटिंग एक्शन से दूर हैं. पंत पिछले साल दिसंबर महीने में एक कार एक्सीडेंट में गंभीर रूप से घायल हो गए थे. उस दर्दनाक हादसे के बाद पंत का इलाज पहले देहरादून के मैक्स अस्पताल में चला था. फिर उन्हें मुंबई के कोकिलाबेन हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया था. पंत की सर्जरी पिछले महीने कोकिलाबेन हॉस्पिटल में हुई थी.

अब ऋषभ पंत ने ट्विटर पर दो तस्वीरें शेयर की हैं. शेयर की गई इन दो तस्वीरों में ऋषभ पंत बैसाखी के सहारे चलते नजर आ रहे हैं. पंत के पैरों में प्लास्टर दिखाई दे रहा है. ऋषभ पंत ने इन फोटोज के कैप्शन में लिखा, 'एक कदम आगे, एक कदम मजबूत और एक कदम बेहतर.'

One step forward

One step stronger

One step better pic.twitter.com/uMiIfd7ap5