Rishabh Pant Century, Ind Vs Sa: ऋषभ पंत का केपटाउन में धमाकेदार शतक, जड़े चार छक्के, तोड़ा Dhoni का रिकॉर्ड

Rishabh Pant Century, Ind Vs Sa: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच जारी केपटाउन टेस्ट में विकेटकीपर ऋषभ पंत ने शानदार शतक जड़ दिया है. दूसरी पारी में जब टीम इंडिया की पारी लड़खड़ा गई थी, तब ऋषभ ने साउथ अफ्रीका के बॉलर्स पर काउंटर अटैक किया और अकेले दम पर लीड को आगे बढ़ाया.



ऋषभ पंत इस पारी से पहले लगातार सवालों के घेरे में आ रहे थे, लेकिन इस शानदार पारी से उन्होंने सभी आलोचकों का जवाब दे दिया है. टेस्ट करियर में ऋषभ पंत का ये चौथा शतक है. ऋषभ पंत ने कुल 100 रन बनाए और इस दौरान उन्होंने सिर्फ 139 बॉल खेलीं.

केपटाउन टेस्ट की इस दूसरी पारी में ऋषभ पंत ने 4 छक्के, 6 चौके लगाए और साउथ अफ्रीका के बॉलर्स पर पूरी तरह हावी दिखाई दिए. ऋषभ का स्ट्राइक रेट 70 से ऊपर का रहा.

पंत ने बचाई भारत की लाज

ऋषभ पंत की ये पारी कितनी स्पेशल रही, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि टीम इंडिया दूसरी पारी में सिर्फ 198 रनों पर ऑलआउट हो गई थी. इनमें से 100 रन तो अकेले ऋषभ पंत ने ही बनाए. पंत के बाद टीम में सबसे ज्यादा स्कोर विराट कोहली का रहा, जो 29 रन बनाकर आउट हुए.

साउथ अफ्रीका में किसी भी भारतीय विकेटकीपर का सर्वाधिक स्कोर

ऋषभ पंत- 100* रन

एमएस धोनी- 90 रन

दीप दासगुप्ता- 63 रन



SENA देशों में किसी भी भारतीय कीपर का सर्वाधिक स्कोर



साउथ अफ्रीका – ऋषभ पंत 100

इंग्लैंड – ऋषभ पंत, 114 रन

न्यूजीलैंड – सैयद किरमानी, 78 रन

ऑस्ट्रेलिया – ऋषभ पंत,159 रन

A simply outstanding knock by @RishabhPant17 at a crucial stage!



Well done.#SAvIND pic.twitter.com/gdlTgfH3UE