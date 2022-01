Australian Open 2022 Final: एश्ले बार्टी बनीं चैम्पियन, शानदार वापसी के बाद US प्लेयर को दी मात, पहली बार जीता यह ग्रैंडस्लैम

Australian Open 2022: दुनिया की नंबर-1 टेनिस प्लेयर एश्ले बार्टी (Ashleigh Barty) ने इतिहास रच दिया है. उन्होंने अपने करियर में पहली बार ऑस्ट्रेलियाई ओपन ग्रैंड स्लैम जीता है. बार्टी ने फाइनल में अमेरिका की डैनिले कॉलिंस (Danielle Collins) को सीधे सेटों में 6-3, 7-6 से करारी शिकस्त दी है. दोनों के बीच यह खिताबी मुकाबला एक घंटा और 27 मिनट तक चला.

बार्टी ने यह खिताब जीतने के साथ ही इतिहास रच दिया है. दरअसल, 44 साल बाद यह खिताब जीतने वाली बार्टी पहली ऑस्ट्रेलियन प्लेयर बन गई हैं. इससे पहले 1978 में क्रिस ओ नील ने ऑस्ट्रेलियाई ओपन खिताब पर कब्जा जमाया था.

Win a Grand Slam on home soil? Completed it mate 🇦🇺🏆@ashbarty defeats Danielle Collins 6-3 7-6(2) to become the #AO2022 women's singles champion.



