Ravindra Jadeja Ind vs Aus 1st Test: सीरीज के पहले ही दिन बौखलाया ऑस्ट्रेलियाई मीडिया, जडेजा पर लगाए गंभीर आरोप

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चार मैचों की टेस्ट सीरीज की शुरुआत हो चुकी है. इसी कड़ी में नागपुर में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के शुरुआती दिन ही विवाद खड़ा हो गया. ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा पर बॉल के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है. ऑस्ट्रेलियाई मीडिया आउटलेट फॉक्स क्रिकेट ने जडेजा से जुड़ा एक क्लिप शेयर किया है.

फॉक्स क्रिकेट ने कैप्शन में लिखा था, 'मजेदार. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहले टेस्ट के दौरान सवालिया निशान खड़े करने वाला मामला सामने आया है, इसे लेकर डिबेट शुरू हो चुका है. इस वीडियो क्लिप में दिख रहा है कि रवींद्र जडेजा गेंद फेंकने से पहले साथी खिलाड़ी मोहम्मद सिराज के पास जाते हैं और उनसे कोई बाम जैसी चीज लेकर अपनी उंगलियों में लगा लेते हैं.

"Interesting."



A debate has erupted after vision of a questionable moment was spotted during the first innings of the first Test between Australia and India. #INDvAUS https://t.co/APu2CrP3hI