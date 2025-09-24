scorecardresearch
 

Feedback

टीम इंड‍िया और पाक‍िस्तानी ख‍िलाड़ी खेलेंगे साथ-साथ! BBL में हुई स्टार स्प‍िनर रव‍िचंद्रन अश्व‍िन की डील

भारतीय ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने ऑस्ट्रेलियाई टी20 लीग बिग बैश में सिडनी थंडर के साथ ऐतिहासिक अनुबंध पर सहमति जताई है. 39 साल के अश्विन ILT20 के बाद जनवरी में टीम में शामिल होंगे और डेविड वॉर्नर व सैम कॉन्स्टास जैसे खिलाड़ियों के साथ खेलेंगे. इस टीम में पाकिस्तान के ऑलराउंडर शादाब खान भी हैं.

Advertisement
X
भारतीय दिग्गज अश्विन का ऑस्ट्रेलियाई टी20 में पदार्पण. (Photo, Getty)
भारतीय दिग्गज अश्विन का ऑस्ट्रेलियाई टी20 में पदार्पण. (Photo, Getty)

क्रिकेट प्रेमियों के लिए यह खबर किसी तोहफे से कम नहीं है. भारतीय ऑफ स्पिन के दिग्गज रविचंद्रन अश्विन ने ऑस्ट्रेलियाई टी20 लीग- बिग बैश (Big Bash League) में सिडनी थंडर (Sydney Thunder) के साथ ऐतिहासिक अनुबंध पर सहमति जताई है. यह पहला मौका होगा जब कोई हाई-प्रोफाइल भारतीय खिलाड़ी बिग बैश में खेलते हुए अपनी कला दिखाएगा. ‘फॉक्स स्पोटर्स’ के अनुसार हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट और आईपीएल को अलविदा कहने वाले अश्विन ने थंडर को हामी भर दी है.

39 साल के अश्विन जनवरी में ILT20 के समाप्त होने के बाद थंडर टीम में शामिल होंगे. वह डेविड वॉर्नर और सैम कॉन्स्टास जैसे सितारों के साथ खेलेंगे. इससे पहले क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (CA) के सीईओ टॉड ग्रीनबर्ग ने अश्विन से संपर्क कर उनके बिग बैश में खेलने की संभावनाओं को जांचा था.

अश्विन ने पिछले साल टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया था और हाल ही में IPL से भी पीछे हट गए. अब वह दुनिया की अन्य टी20 लीगों में अवसर तलाश रहे हैं. उनका बिग बैश में आना न केवल टीम की ताकत बढ़ाएगा, बल्कि ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय के लिए भी बड़ा आकर्षण साबित होगा. टिकटों की बिक्री और टेलीविजन रेटिंग्स में भी निश्चित रूप से इजाफा होगा.

IPL से संन्यास और टी20 में नई शुरुआत

सम्बंधित ख़बरें

India vs Pakistan Asia cup final Scenerio
भारत-PAK में एश‍िया कप फाइनल होने की उम्मीद! श्रीलंका की हार से बना द‍िलचस्प समीकरण  
ind vs pak
अब हारिस रऊफ की पत्नी ने छेड़ी जंग की बात... हार के बाद भी सुधर नहीं रहे पाकिस्तानी 
Ravichandran Ashwin.
अश्विन BBL में इतिहास रचने को तैयार! ऑस्ट्रेलिया से हो रही बड़ी डील पर सबकी नजर 
Ravichandran Ashwin
IPL से संन्यास के बाद इस लीग में खेलेंगे अश्विन! ऑक्शन के लिए रजिस्टर कराया नाम 
Ravichandran Ashwin
'अपनी शर्तों पर...', IPL से र‍िटायर होने की वजह अश्व‍िन ने बताई, फ्यूचर प्लान भी किया शेयर  
Advertisement

अश्विन (2009-2025) 187 विकेट के साथ IPL के इतिहास में 5वें सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी हैं. उनके खेलने के लिए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को इस साल BBL के विदेशी खिलाड़ी ड्राफ्ट के नियमों में विशेष छूट देनी होगी, जैसा कि 2022 में मार्टिन गप्टिल के साथ हुआ था.

बिग बैश क्लबों को अपने वेतन सीमा के भीतर तीन से अधिक विदेशी खिलाड़ियों को साइन करने की अनुमति है, लेकिन शुरुआती XI में केवल तीन अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी ही खेल सकते हैं. थंडर ने जून के ड्राफ्ट के दौरान न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन और पाकिस्तान के ऑलराउंडर शादाब खान को टीम में शामिल किया, जबकि इंग्लैंड के विकेटकीपर सैम बिलिंग्स पहले ही क्लब के साथ बहु-वर्षीय अनुबंध में हैं.

अश्विन, क्रिस ग्रीन, टॉम एंड्रूज़ और तनवीर सांघा के साथ एक स्पिनरों से भरी टीम का हिस्सा होंगे, जो सिडनी शो ग्राउंड के धीमे विकेट पर विरोधियों के लिए परेशानी खड़ी करेगी. पिछले सीजन में यहां स्पिनरों की संयुक्त इकॉनमी रेट 6.60 रही, जबकि सीम गेंदबाजों की 7.71 थी.

बाबर आजम के खिलाफ उतरेंगे

अश्विन का सामना 16 जनवरी को SCG में सिक्सर्स के खिलाफ बाबर आजम और ऑस्ट्रेलियाई स्टार स्टीव स्मिथ जैसी दिग्गज हस्तियों से होगा. BBL में खेलन वाले पहले भारतीय थे उन्मुक्त चंद, जिन्होंने 2021/22 में मेलबर्न रेनगेड्स के लिए दो मैच खेले थे. अब अश्विन इस लीग में भारतीय क्रिकेट का गौरव बढ़ाएंगे.

Advertisement

BBL का 15वां संस्करण 14 दिसंबर से शुरू हो रहा है. अश्विन की मौजूदगी इस टूर्नामेंट को और भी रोमांचक और दर्शकों के लिए यादगार बना देगी. उनके अनुभव, कौशल और टी20 में हुनर से थंडर टीम को बड़ा फायदा मिलेगा, और क्रिकेट प्रेमियों को एक शानदार प्रदर्शन देखने को मिलेगा.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement