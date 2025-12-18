'सारे मैच केरल में नहीं करा सकते, लेकिन...', जब संसद परिसर में थरूर से हंसी-मजाक में बोले राजीव शुक्ला

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेली जा रही पांच टी-20 मैचों की श्रृंखला का चौथा मैच 17 दिसंबर को लखनऊ में खेला जाना था. घने स्मॉग और लो विजिबिलिटी के कारण टॉस भी संभव नहीं हो सका. बगैर टॉस के इस मैच को रद्द कर दिया गया. केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने इसे लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा था कि यह मैच अगर तिरुवनंतपुरम में होता, तो स्थिति अलग होती.

शशि थरूर ने गुरुवार को संसद भवन परिसर में भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (बीसीसीआई) के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला के सामने भी यह मुद्दा उठाया और इस मौसम में केरल में मैच कराने की मांग की. दरअसल, हुआ यह कि शशि थरूर संसद भवन के बाहर पत्रकारों से घिरे हुए थे. विषय एक दिन पहले रद्द हुआ भारत-दक्षिण अफ्रीका का टी-20 मैच ही था.

Delhi: Congress MP Shashi Tharoor shared a lighthearted moment with BCCI Vice President and MP Rajeev Shukla after the IND vs SA 4th T20I match in Lucknow was called off due to excessive fog, saying, "The game should have been held in Kerala…" pic.twitter.com/6YeTjzzOIg — IANS (@ians_india) December 18, 2025

इस दौरान सामने से उन्हीं की पार्टी के राज्यसभा सांसद और बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला भी आ गए. राजीव शुक्ला यह बोलते हुए पत्रकारों से घिरे थरूर के पास पहुंच गए कि शशि है क्या. उन्होंने शशि थरूर से कहा कि बोलो, क्या कह रहे हो. इस पर शशि थरूर ने राजीव शुक्ला से कहा, राजीव जी कह रहा था कि जनवरी में नॉर्थ इंडिया में मैच शेड्यूल करने के अलावा आइए केरल.

इस पर राजीव शुक्ला ने कहा कि केरल वाली, ये शेड्यूलिंग में ध्यान देना पड़ेगा. उन्होंने कहा कि इसको आगे ध्यान में रखेंगे. इसे लेकर तो अलग पॉलिसी है. शशि थरूर ने इस पर कहा कि लेकिन इस पीरियड में दिसंबर 15 से जनवरी 15 तक... राजीव शुक्ला ने शशि थरूर की बात बीच में ही काटते हुए कहा कि सारी जगह के मैच थोड़ी न केरल में ही शिफ्ट कर दिए जाएंगे.

इस बात पर दोनों नेताओं के साथ ही आसपास मौजूद लोग भी हंसते नजर आए. गौरतलब है कि लखनऊ मैच रद्द होने के बाद अखिलेश यादव ने सरकार को घेरते हुए कहा था कि इसकी वजह प्रदूषण है. शशि थरूर ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर उस समय लखनऊ के मुकाबले तिरुवनंतपुरम का एक्यूआई बता इस मौसम में नॉर्थ इंडिया में मैच शेड्यूल करने पर सवाल उठाए थे.

