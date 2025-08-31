scorecardresearch
 

Feedback

IPL से संन्यास के बाद अब इस लीग में खेलेंगे रविचंद्रन अश्विन! ऑक्शन के लिए रजिस्टर कराया नाम

रविचंद्रन अश्विन अब विदेशी टी20 लीग्स में धमाल मचाते नजर आ सकते हैं. आईपीएल और इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास के बाद भी अश्विन इस खेल में अपनी छाप छोड़ना चाहते हैं.

Advertisement
X
रव‍िचंद्रन अश्व‍िन यूएई में आयोजित वाली टी20 लीग में खेलते नजर आ सकते हैं (Photo: PTI)
रव‍िचंद्रन अश्व‍िन यूएई में आयोजित वाली टी20 लीग में खेलते नजर आ सकते हैं (Photo: PTI)

भारत के दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने 27 अगस्त 2025 को इ़ंडियन प्रीमियर लीग (IPL) से संन्यास लेने की घोषणा की थी. इससे पहले अश्विन ने पिछले साल 18 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान ही इंटरनेशनल क्रिकेट को बाय-बाय कहा था. आईपीएल और इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद अश्विन अब विदेशी टी20 लीग्स में खेलने के लिए योग्य हो चुके हैं.

रविचंद्रन अश्विन सबसे पहले इंटरनेशनल लीग टी20 (ILT20) में खेलते नजर आ सकते हैं. अश्विन ने आईएलटी20 के ऑक्शन के लिए अपना नाम रजिस्टर कराया है. अश्विन ने क्रिकबज से बातचीत में इस बात की जानकारी दी. यह लीग संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में आयोजित होती है. इस लीग के अब तक तीन सीजन हो चुके हैं. पिछले सीजन में दुबई कैपिटल्स ने डेजर्ट वाइपर्स को हराकर खिताब जीता था.

यह भी पढ़ें: अश्विन ने अब बताई अचानक र‍िटायरमेंट की असली वजह, राहुल द्रव‍िड़ के सामने हुए भावुक, VIDEO

सम्बंधित ख़बरें

Nitish On Digvesh
Digvesh संग झगड़े पर Nitish Rana ने तोड़ी चुप्पी! 
Lalchand Rajput
पूर्व क्रिकेटर Lalchand Rajput बने UAE के कोच! 
BCCI Call Dhoni
BCCI ने Mahendra Singh Dhoni को दिया ऑफर! 
Nitish and Digvesh
Digvesh Rathi और Nitish Rana में जमकर हुआ बवाल! 
Digvesh Rathi
बाज नहीं आ रहे दिग्वेश राठी... अब DPL में हुआ एक्शन, इन 4 खिलाड़ियों पर भी लगा फाइन 

रविचंद्रन अश्विन ने कहा, 'मैंने आईएलटी20 के ऑक्शन में अपना नाम भेज दिया है. उम्मीद है कोई टीम मुझे खरीदेगी.' अश्विन का मानना है कि जिंदगी में कोई पछतावा नहीं रहना चाहिए और वो क्रिकेट का आनंद आखिरी समय तक लेना चाहते हैं. अश्विन कहते हैं कि उन्होंने कभी ये फैसले बहुत सोच-समझकर नहीं लिए, बल्कि हमेशा छोटे रास्तों को चुनना पसंद किया. अश्विन ने कहा कि उनके दिमाग में पहले से ही विदेशी लीग्स में खेलने का विचार चल रहा था.

Advertisement

अश्विन ने आईपीएल में कितने विकेट झटके?
रविचंद्रन अश्विन ने 221 आईपीएल मैचों में 187 विकेट लिए. वो आईपीएल इतिहास में पांचवे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं. उन्होंने आईपीएल में अपना शुरुआती और आखिरी मैच चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के लिए खेला. अश्विन ने सीएसके को 2010 और 2011 में चैम्पियन बनाने में अहम भूमिका निभाई.

रविचंद्रन अश्विन कहते हैं, 'क्रिकेट खेलना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है, मैं इसे जारी रखना चाहता हूं. अंतिम समय तक खेल का आनंद लेना चाहता हूं.' कुल मिलाकर देखा जाए, तो अश्विन इंटरनेशनल क्रिकेट और आईपीएल से विदा लेने के बाद अब अपने करियर के आखिरी पड़ाव में विदेशी टी20 लीग्स में खेलकर क्रिकेट का आनंद लेना चाहते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement