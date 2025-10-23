IPL ऑक्शन से पहले प्रीति जिंटा की टीम में फेरबदल... पंजाब किंग्स ने इस पूर्व क्रिकेटर को बनाया स्पिन बॉलिंग कोच

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के लिए मिनी ऑक्शन 13 से 15 दिसंबर के बीच होने की संभावना है. सभी टीमों को रिटेन और रिलीज किए गए खिलाड़ियों की अपनी लिस्ट 15 नवंबर तक सौंप देनी है.आईपीएल ऑक्शन से पहले टीमें कुछ खिलाड़ियों की छुट्टी करेंगी ही, उससे पहले सपोर्ट स्टाफ में भी बदलाव देखने को मिले हैं.

लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) ने कुछ दिन पहले ही केन विलियमसन को रणनीतिक सलाहकार बनाया था. अब पंजाब किंग्स (PBKS) ने भी सपोर्ट स्टाफ में साईराज बहुतुले को जोड़ा है. बहुतुले टीम के स्पिन बॉलिंग कोच बने हैं. बहुतुले ने सुनील जोशी की जगह ली. बहुतुले काफी अनुभवी कोच हैं. वो कुछ समय पहले तक राजस्थान रॉयल्स (RR) के साथ स्पिन बॉलिंग कोच थे. वो बंगाल, केरल, विदर्भ और गुजरात जैसी टीम्स के साथ काम कर चुके है. बहुतुले खास तौर पर युवा गेंदबाजों को तैयार करने और उनकी तकनीक सुधारने के लिए जाने जाते हैं.

पंजाब किंग्स के सीईओ सतीश मेनन ने कहा, 'हम सुनील जोशी को उनके योगदान के लिए धन्यवाद देते हैं. साथ ही हमें खुशी है कि साईराज बहुतुले हमारे कोचिंग स्टाफ से जुड़ रहे हैं. उनका घरेलू क्रिकेट का अनुभव और गेंदबाजों के साथ काम करने की समझ टीम के लिए बेहद उपयोगी साबित होगा.'

पंजाब किंग्स के सपोर्ट स्टाफ में पोंटिंग भी शामिल

साईराज बहुतुले अब उस कोचिंग ग्रुप का हिस्सा होंगे, जिसकी अगुवाई हेड कोच रिकी पोंटिंग कर रहे हैं. सपोर्ट स्टाफ में ब्रैड हैडिन (असिस्टेंट कोच) और जेम्स होप्स (बॉलिंग कोच) भी शामिल हैं. इन्हीं की अगुवाई में पंजाब किंग्स ने आईपीएल 2025 में खिताबी मुकाबला खेला था. बहुतुले ने कहा, 'पंजाब किंग्स से जुड़ना मेरे लिए बहुत रोमांचक है. यह टीम अलग अंदाज में क्रिकेट खेलती है और इसमें काफी क्षमता है. मैं खिलाड़ियों के साथ काम करने और उन्हें नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने को लेकर उत्साहित हूं.'

प्रीति जिंटा की सह-मालिकाना हक वाली पंजाब किंग्स ने आईपीएल 2025 में श्रेयस अय्यर की अगुवाई में फाइनल तक का सफर तय किया था, जहां उसे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के हाथों 6 रनों से हार का सामना करना पड़ा था. आरसीबी पहली बार खिताब जीतने में सफल रही थी.

