Usman Tariq PSL 2025: पीएसएल में आया 'अजीबोगरीब एक्शन' वाला गेंदबाज, अंपायर्स ने उठाए सवाल, लगेगा बैन?

Usman Tariq illegal action: PSL (पाकिस्तान सुपर लीग) 2025 की शुरुआत 11 अप्रैल को हुई. वहीं इसका फाइनल मुकाबला 18 मई को होना है. लेकिन PSL की शुरुआत में ही बखेड़ा हो गया है. दरअसल, PSL में पाकिस्तान के ऑफ स्पिनर उस्मान तारिक को संदिग्ध गेंदबाजी एक्शन के लिए रिपोर्ट किया गया है.

13 अप्रैल को रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में क्वेटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कलंदर्स के बीच पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) के मैच के दौरान मैदानी अंपायर अहसान रजा और क्रिस ब्राउन ने उनके एक्शन को रिपोर्ट किया.

हालांकि उनके एक्शन को रिपोर्ट किए जाने के बावजूद तारिक को मौजूदा PSL 2025 में गेंदबाजी करने की अनुमति है. पर, उनके गेंदबाजी एक्शन को अगर दोबारा रिपोर्ट किया जाता है, तो उनको बैन का सामना करना पड़ सकता है. इसके बाद उनको कंपटेट‍िव क्रिकेट में गेंदबाजी करने के लिए ICC मान्यता प्राप्त सेंटर में जाकर अपने गेंदबाजी एक्शन के लिए मंजूरी लेनी होगी.

क्वेटा ग्लैडिएटर्स का अगला मैच 18 अप्रैल को डेविड वॉर्नर की कराची किंग्स से है. ऐसे में अभी यह देखना बाकी है कि तारिक को प्लेइंग इलेवन में शामिल किया जाएगा या नहीं. क्वेटा ग्लैडिएटर्स के तारिक इस सीजन में शानदार फॉर्म में हैं. सऊद शकील की अगुआई वाली टीम के पहले मैच में उन्होंने दो विकेट लिए और चार ओवर में 26 रन दिए. उन्होंने हुसैन तलत और ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज मैक्स ब्रायंट को आउट किया, 12 अप्रैल को क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने मैच 80 रन से जीत लिया.

