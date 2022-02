PSL 2022: लाहौर ने पहली बार खिताब जीता, मुल्तान को 42 रन से हराया

पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) 2022 सीजन में लाहौर कलंदर्स (Lahore Qalandars) टीम चैम्पियन बनी. उसने पहली बार खिताब जीता है. शाहीन शाह आफरीदी की कप्तानी में लाहौर टीम ने फाइनल मुकाबले में मुल्तान सुल्तांस (Multan Sultans) टीम को 42 रन से करारी शिकस्त दी.

मैच में लाहौर टीम के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी थी. इसके बाद टीम ने 5 विकेट गंवाकर 180 रन बनाए. जवाब में मोहम्मद रिजवान की कप्तानी वाली मुल्तान टीम 19.3 ओवर में 138 रन बनाकर सिमट गई.

🌟 The Qalandars Dream comes true after 7 years! 🌟 #HBLPSL7 l #LevelHai l #MSvLQ I #HBLPSLFinal pic.twitter.com/TVdLsf688T