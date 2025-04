Sunil Narine IPL 2025 PBKS vs KKR: पंजाब के लिए आईपीएल में अबूझ पहेली रहे हैं सुनील नरेन, आंकड़े दे रहे गवाही

Punjab Kings (PBKS) vs Kolkata Knight Riders (KKR): इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) का मैच नंबर-31 मंगलवार को पंजाब किंग्स (PBKS) और कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के बीच खेला गया. इस रोमांचक मैच में पंजाब ने केकेआर को 16 रनों से शिकस्त दी. हालांकि, दोनों ही टीमों की गेंदबाजी इस मैच में कमाल की रही. पहले केकेआर के गेंदबाजों के आगे पंजाब की पूरी बल्लेबाजी बेबस दिखी. इसके बाद पंजाब के गेंदबाजों ने भी कमाल किया. वहीं, सुनील नरेन ने एकबार फिर पंजाब के बल्लेबाजों को परेशान किया. उनका रिकॉर्ड पंजाब के सामने बेहतर रहा है.

एक टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा विकेट

36 - सुनील नरेन vs PBKS

35 - उमेश यादव vs PBKS

33 - ड्वेन ब्रावो vs MI

33 - मोहित शर्मा vs MI

32 - युजवेंद्र चहल vs PBKS

32 - भुवनेश्वर कुमार vs KKR



इस मैच में पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया था. लेकिन पंजाब की टीम 20 ओवर भी बल्लेबाजी नहीं कर सकी और 16वें ओवर में ही 111 के स्कोर पर सिमट गई. हर्षित राणा ने 3 विकेट झटके जबकि वरुण चक्रवर्ती और सुनील नरेन को 2-2 विकेट मिले.

कोलकाता नाइट राइडर्स (प्लेइंग इलेवन): क्विंटन डी कॉक, सुनील नरेन, अजिंक्य रहाणे, वेंकटेश अय्यर, रिंकू सिंह, आंद्रे रसेल, रमनदीप सिंह, हर्षित राणा, वैभव अरोड़ा, एनरिक नॉर्खिया, वरुण चक्रवर्ती.

पंजाब किंग्स (प्लेइंग इलेवन): प्रियांश आर्य, प्रभसिमरन सिंह, श्रेयस अय्यर, नेहाल वढेरा, जोश इंगलिस, शशांक सिंह, ग्लेन मैक्सवेल, मार्को जानसन, जेवियर बार्टलेट, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल.

केकेआर के गेंदबाजों का है जलवा

केकेआर के स्पिनरों का इस आईपीएल में सभी टीमों के मुकाबले सबसे अच्छा औसत (20.62) और सबसे अच्छी इकॉनमी (6.73) है. दूसरी ओर, पंजाब के स्पिनरों का औसत सबसे अधिक (54.4), सबसे अधिक इकॉनमी (10.46) और सबसे अधिक स्ट्राइक रेट (31.2) है.