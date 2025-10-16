scorecardresearch
 

Paras Dogra: 40 की उम्र में गदर काट रहा ये भारतीय क्रिकेटर, रणजी में जड़ा 32वां शतक

रणजी ट्रॉफी के इतिहास में सबसे सबसे ज्यादा रन और शतक वसीम जाफर ने बनाए हैं. पारस डोगरा उनसे ज्यादा पीछे नहीं हैं. डोगरा ने मुंबई के खिलाफ मुकाबले में कप्तानी पारी खेली है.

पारस डोगरा रणजी ट्रॉफी में रनों का अंबार लगा चुके हैं. (File Photo: PTI)
अनुभवी बल्लेबाज पारस डोगरा ने रणजी ट्रॉफी 2025-26 में शानदार आगाज किया है. डोगरा ने श्रीनगर के शेर-ए-कश्मीर स्टेडियम में मुंबई के खिलाफ खेले जा रहे एलीट ग्रुप-डी के मुकाबले में जम्मू-कश्मीर के लिए पहली पारी में शतक जड़ा. इस मुकाबले में जब दूसरे दिन का खेल खत्म हुआ, तब कप्तान डोगरा 112 रन बनाकर नाबाद थे. डोगरा ने 169 गेंदों का सामना किया और 16 चौके जड़े हैं.

पारस डोगरा के रणजी करियर का ये 32वां शतक रहा. डोगरा अब रणजी ट्रॉफी के इतिहास में सबसे ज्यादा शतक जड़ने के मामले में दूसरे नंबर पर आ चुके हैं. डोगरा ने पूर्व भारतीय बल्लेबाज अजय शर्मा को पीछे छोड़ दिया है, जिन्होंने 31 शतक जड़े थे. अब डोगरा से आगे केवल वसीम जाफर (40 शतक) हैं.

40 वर्षीय पारस डोगरा ने अब तक रणजी ट्रॉफी में 9500 से ज्यादा रन बनाए हैं. वहीं वसीम जाफर के नाम पर रणजी ट्रॉफी में 12038 रन दर्ज हैं. डोगरा की शानदार पारी ने जम्मू-कश्मीर को संकट से उबारा. डोगरा ने अब्दुल समद के साथ चौथे विकेट के लिए 94 रन जोड़े. वहीं आबिद मुश्ताक के साथ सातवें विकेट के लिए 68 रनों की पार्टनरशिप की. इन दो पार्टनरशिप के चलते जम्मू-कश्मीर ने स्टम्प तक सात विकेट पर 273 रन बनाए. मुंबई की पहली पारी 386 रनों पर सिमटी थी. यानी पहली पारी के आधार पर जम्मू-कश्मीर अब भी 113 रन से पीछे है.

रणजी ट्रॉफी में सर्वाधिक शतक
41- वसीम जाफर
32- पारस डोगरा
31- अजय शर्मा
28- अमोल मजूमदार
28- ऋषिकेश कनितकर

पारस डोगरा हिमाचल प्रदेश और पुडुचेरी के भी लिए घरेलू क्रिकेट खेल चुके हैं. दाएं हाथ के बल्लेबाज डोगरा ने अबतक 144 फर्स्ट क्लास मैचों में 1078 रन बनाए हैं. इस दौरान उनका औसत 48.92 रहा है. डोगरा ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 33 शतक और 33 अर्धशतक लगाए हैं.

पारस डोगरा ने 124 लिस्ट-ए और 105 टी20 मुकाबले भी खेले हैं. लिस्ट ए क्रिकेट में डोगरा के नाम पर 41.52 के एवरेज से 3696 रन दर्ज हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 6 शतक और 21 अर्धशतक निकले. वहीं टी20 क्रिकेट में डोगरा ने 27.66 की औसत और 13 अर्धशतकों की मदद से 2324 रन बनाए हैं.

