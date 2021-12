Lanka Premier League, Mohammad Amir: छक्का पड़ा तो अगली ही बॉल पर मोहम्मद आमिर ने उड़ाई गिल्लियां, वायरल हुआ वीडियो

Lanka Premier League, Mohammad Amir: पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहम्मद आमिर भले ही अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से दूर हो लेकिन लगातार फ्रेंचाइज़ी लीग में हिस्सा ले रहे हैं. मोहम्मद आमिर अभी श्रीलंका क्रिकेट लीग में हिस्सा ले रहे हैं और इसी दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने मोहम्मद आमिर को फिर सुर्खियों में ला दिया है.

यहां गाले ग्लेडिएटर्स के लिए खेलते हुए मोहम्मद आमिर ने अविष्का फरनार्डो को बोल्ड करने के बाद जबरदस्त तरीके से जश्न मनाया. दरअसल, गाले ग्लेडिएटर्स और जाफना किंग्स के बीच हुए इस मुकाबले में जब मोहम्मद आमिर ने अविष्का फरनार्डो को बॉल डाली तो पहली ही बॉल पर छक्का खा लिया.

First ball hit for Six then 👑 Clean bowled with an Inswinger @iamamirofficial Aggression 🔥 pic.twitter.com/6p2LmWyy6r