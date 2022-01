Murree Pakistan: ‘वीडियो देखकर दिल टूट गया’, PAK में हुए हादसे पर क्रिकेटर्स का आया रिएक्शन

पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पर्यटन स्थल पर हुए हादसे से हर कोई हैरान है. यहां मुरी इलाके में 20 से ज्यादा पर्यटकों की मौत हो गई, बर्फ में गाड़ियों के फंसने की वजह से ये हादसा हुआ है. इस घटना पर पाकिस्तान के कई क्रिकेटर्स ने अपना दुख व्यक्त किया है.

पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शोएब मलिक ने ट्वीट कर लिखा कि मुरे की तस्वीरें और वीडियो देखकर मैं हैरान और दुखी हूं. हर कोई सुरक्षित रहने की कोशिश करे, जिनके परिजनों की जान गई है उनके प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूं.



पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने भी अपने ट्वीट में लिखा कि मुरी में जो भी हुआ है, वह ठीक नहीं है. शाहिद ने कहा कि लोगों को सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन्स का पालन करना चाहिए.

- I am very shocked & sad to see the heart wrenching images/videos coming from Murree, stay safe everyone, my heart goes out to the families of the deceased, May The Almighty bless the departed souls...