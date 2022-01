NZ Super Smash, Mitchell Santner: मिचेल सैंटनर ने 40 बॉल पर जड़े 92 रन, लगाए 9 छक्के, 230 के स्ट्राइक रेट से किया स्कोर

NZ Super Smash: न्यूजीलैंड के घरेलू टी-20 टूर्नामेंट सुपर स्मैश में मिचेल सैंटनर ने धमाल मचा दिया है. उन्होंने फाइनल मुकाबले में ताबड़तोड़ पारी खेलकर अपनी टीम नदर्न डिस्ट्रिक्ट को चैम्पियन बनाया. नदर्न टीम ने फाइनल में Canterbury टीम को 56 रन से करारी शिकस्त दी.

मैच में मिचेल सैंटनर ने मैच जिताऊ आक्रामक पारी खेली. उन्होंने 40 बॉल पर 92 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली. इस दौरान सैंटनर ने 9 छक्के और 4 चौके जमाए. सैंटनर का स्ट्राइक रेट 230 का रहा.

क्लार्क ने भी 71 रन की पारी खेली

सैंटनर की पारी के बदौलत नदर्न टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट पर 217 रन बना दिए. टीम के लिए Katene Clarke ने भी 34 बॉल पर 71 रन बनाए. इसके जवाब में Canterbury की पूरी टीम 18.5 ओवर में 161 रन पर सिमट गई. Canterbury के लिए मैट हैनरी ने 22 बॉल पर 44 रन जड़े, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सके.

गेंदबाजी में भी सैंटनर ने विकेट झटका

नदर्न टीम ने बल्लेबाजी के बाद गेंदबाजी में कमाल दिखाया. टीम के लिए तेज गेंदबाज टिम साउदी और स्पिनर ईश सोढ़ी ने बराबर 3-3 विकेट झटके. जो वॉकर ने दो सफलता हासिल की, जबकि मिचेल सैंटनर और स्कॉट कुगलेजिन ने 1-1 विकेट लिया.

