'जिन्हें क्रिकेट की समझ नहीं वो भी...', केएल राहुल ने IPL के कई राज खोले, VIDEO

केएल राहुल ने हाल ही में खुलकर बताया कि इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में कप्तानी करते समय खिलाड़ियों को किस तरह के दबाव का सामना करना पड़ता है. उन्होंने कहा कि IPL का तनाव वास्तव में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की तुलना में कहीं अधिक होता है. 33 वर्षीय विकेटकीपर-बल्लेबाज ने लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के साथ अपने कार्यकाल के दौरान कई विवादों का सामना किया, जिसमें 2024 में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ करारी हार के बाद मालिक संजीव गोयनका के साथ मैदान पर हुई गर्मागर्म बहस भी शामिल थी. दिलचस्प बात यह है कि 2024 सीज़न के बाद राहुल LSG से अलग हो गए.
केएल राहुल ने खोले कई राज
एक इंटरव्यू में राहुल ने बताया कि IPL में कप्तानों पर लगातार भारी दबाव रहता है, और अक्सर उन्हें ऐसे लोगों के सामने जवाब देना पड़ता है जिन्हें क्रिकेट की गहरी समझ नहीं होती. उन्होंने कहा, 'IPL में बतौर कप्तान जो मुझे सबसे कठिन लगा, वह था ढेरों मीटिंग्स और रिव्यूज़ करना और ओनरशिप लेवल पर फैसलों की व्याख्या करनी पड़ना. मुझे एहसास हुआ कि IPL के अंत तक मैं मानसिक और शारीरिक रूप से 10 महीने का अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने से ज़्यादा थक जाता था.'
उन्होंने आगे कहा, 'कोचों और कप्तानों से लगातार बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं. एक समय के बाद ऐसा लगता है कि आपसे पूछताछ हो रही है.‘ये बदलाव क्यों किया? वह खिलाड़ी प्लेइंग XI में क्यों था? विपक्ष ने 200 कैसे बना दिए और हम 120 भी क्यों नहीं बना पाए? उनके गेंदबाज़ों को ज़्यादा स्पिन क्यों मिल रही है?’”
राहुल ने समझाया कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में ऐसा दबाव नहीं होता क्योंकि वहां कोच और चयनकर्ता खेल की बारीकियों को समझते हैं.
केएल राहुल का छलका दर्द
उन्होंने कहा, ये सवाल हमें पूरे साल कभी नहीं पूछे जाते, क्योंकि कोच जानते हैं कि क्या चल रहा है. आप सिर्फ़ कोच और चयनकर्ताओं को जवाबदेह होते हैं, जिन्होंने क्रिकेट खेला है और खेल को समझते हैं. उन्होंने आगे कहा, 'आप चाहे जितना अच्छा कर लें, चाहे कितने भी बॉक्स टिक कर लें, खेल में जीत की कोई गारंटी नहीं होती. इसे उन लोगों को समझाना मुश्किल है जिनका खेल से कोई बैकग्राउंड नहीं है.'
LSG की तीन सीज़न तक कप्तानी करने के बाद राहुल ने फ्रेंचाइज़ी छोड़ दी और 2025 के मेगा ऑक्शन में दिल्ली कैपिटल्स ने उन्हें 14 करोड़ रुपये में खरीदा. हालांकि, उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स में कप्तानी नहीं संभाली, जहां ऑलराउंडर अक्षर पटेल टीम की अगुवाई कर रहे थे. शानदार सीज़न के बाद दिल्ली कैपिटल्स ने राहुल को IPL 2026 ऑक्शन से पहले रिटेन कर लिया.