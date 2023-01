KL Rahul Athiya Shetty Wedding: आलिया भट्ट से काजोल... विराट कोहली से सूर्यकुमार यादव...  केएल राहुल और अथिया शेट्टी की शादी पर लगा बधाइयों का तांता

KL Rahul Athiya Shetty Wedding: भारतीय टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल और बॉलीवुड एक्ट्रेस अथिया शेट्टी शादी के बंधन में बंध गए हैं. दोनों की शादी सोमवार (23 जनवरी) को पारंपरिक तरीके से हुई. यह विवाह अथिया के पिता और बॉलीवुड एक्टर सुनील शेट्टी के खंडाला फार्महाउस में हुई, जिसमें करीब 100 मेहमान शामिल हुए.

इस शादी के बाद सोशल मीडिया पर बॉलीवुड एक्टर और एक्ट्रेस के अलावा खेल जगत से भी कई दिग्गजों ने राहुल और अथिया को बधाइयां दीं. राहुल ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर तस्वीरें शेयर की हैं.

इन दिग्गजों ने दी बधाइयां

केएल राहुल की पोस्ट पर कमेंट्स करते हुए विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, युजवेंद्र चहल, चहल की पत्नी धनश्री वर्मा, क्रुणाल पंड्या, मयंक अग्रवाल, शुभमन गिल, सानिया मिर्जा, रोहित शर्मा की पत्नी रीतिका ने बधाइयां दीं.

बधाइयां देने में बॉलीवुड भी पीछे नहीं रहा. फिल्म एक्टर और एक्ट्रेस ने भी कमेंट्स करते हुए जमकर बधाइयां दीं. बधाई देने वालों में विक्की कौशल, सोनू सूद, कार्तिक आर्यन, परिणीति चोपड़ा, अहान शेट्टी, काजोल, आलिया भट्ट, गुरू रंधावा, रकुलप्रीत, वाणी कपूर, हूमा कुरैशी और करण जौहर शामिल रहे.

Congratulations to the loveliest, @klrahul and @theathiyashetty 🤗

कई क्रिकेटर शादी में शामिल हुए

केएल राहुल और अथिया शेट्टी दोनों एकदूसरे को 3 साल से ज्यादा समय से डेट कर रहे थे. मगर अब दोनों हमेशा के लिए एकदूसरे के हो गए हैं. उनकी शादी सीक्रेट तरीके से हुई. मेहमानों को फोन लाने की इजाजत नहीं थी. शादी में शामिल हुए मेहमानों को केले के पत्ते पर साउथ इंडियन डिश परोसा गया.

भारतीय टीम इस समय न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू वनडे सीरीज खेल रही है. ऐसे में कोहली और रोहित शर्मा समेत कई स्टार प्लेयर शादी में शामिल नहीं हुए. फिर भी इस शादी समारोह में बॉलीवुड और क्रिकेट जगत की कई हस्तियां भी शामिल हुईं. इनमें क्रिकेटर वरुण एरोन, ईशांत शर्मा, अभिनेता सलमान खान, जैकी श्रॉफ, अक्षय कुमार जैसे सितारे शामिल हैं. आईपीएल के बाद एक ग्रैंड पार्टी का भी आयोजन किया जाएगा.