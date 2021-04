इस दिग्गज क्रिकेटर ने ICC से की मांग, 100 मीटर से लंबा हो सिक्स तो मिले 12 रन

केविन पीटरसन की गिनती इंग्लैंड के दिग्गज क्रिकेटरों में होती है. दाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने इंग्लैंड के लिए 104 टेस्ट मैच और 136 वनडे इंटरनेशनल खेले. उन्होंने टेस्ट मैचों में 47.29 की औसत से 8181 रन बनाए. वनडे में भी पीटरसन का रिकॉर्ड शानदार रहा है. उनके नाम 40.73 की औसत से 4440 रन दर्ज हैं. पीटरसन ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 32 शतक जड़े हैं.

इंग्लैंड के इस स्टार क्रिकेटर ने 37 टी20 इंटरनेशनल मैच भी खेले, जिसमें उन्होंने 37.94 की औसत से 1176 रन बनाए. पीटरसन इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) का भी हिस्सा रह चुके हैं. उन्होंने इस टी20 लीग में 36 मैच खेले और 1011 रन बनाए. उनका औसत 35.75 का रहा. वह आखिरी बार साल 2016 में आईपीएल में हिस्सा लिए थे.

इंग्लैंड के इस दिग्गज क्रिकेटर ने आईसीसी को अब ऐसी सलाह दी है, जिसकी क्रिकेट जगत में चर्चा होनी तय है. पीटरसन ने मंगलवार को एक ट्वीट किया. उन्होंने लिखा, 'अगर कोई बल्लेबाज छक्का मारता है और उस सिक्स की लंबाई 100 मीटर से ज्यादा होती है, तो ऐसे में उसे 12 रन मिलने चाहिए.' पीटरसन ने अपने इस ट्वीट में आईसीसी को टैग किया है.

I want an addition to the rules in T20 cricket!

Or, @englandcricket can do it in the 100.



If a player hits a 6 that goes over 100m, I want a 12 awarded! @ICC