Joshua Little MS Dhoni: 'इंटरनेशनल प्लेयर को नेट बॉलर बना दिया', इस विदेशी प्लेयर का CSK पर बयान

Joshua Little MS Dhoni: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2023 की सीजन के लिए नीलामी शुक्रवार (23 दिसंबर) को हो गई है. इसमें आयरलैंड के स्टार तेज गेंदबाज जोशुआ लिटिल भी करोड़पति बन गए हैं. उन पर हार्दिक पंड्या की कप्तानी वाली गुजरात टाइटन्स (GT) ने बड़ा दाव लगाया है. जोशुआ को गुजरात टीम ने 4 करोड़ 40 लाख रुपये में खरीदा.

जबकि मिनी ऑक्शन में जोशुआ लिटिल का बेस प्राइस 40 लाख रुपये थी. इससे पहले जोशुआ लिटिल पिछले सीजन में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) टीम में शामिल रहे थे. मगर उन्हें कोई भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला था. उन्हें बतौर नेट बॉलर ही टीम में रखा गया था.

जोशुआ लिटिल ने बयां किया अपना दर्द

यह बात खुद जोशुआ लिटिल ने ही कही है. नीलामी में बिकने से ठीक पहले जोशुआ लिटिल ने क्रिकबज से बात की थी. इसमें उन्होंने अपना दर्द बयां करते हुए कहा था कि वह एक इंटरनेशनल प्लेयर थे, लेकिन चेन्नई टीम ने उन्हें नेट बॉलर बना दिया था. उसमें भी वह मर्जी से गेंदबाजी नहीं कर पाते थे. सिर्फ दो ओवर ही मिलते थे. यह बहुत बुरा हुआ था.

