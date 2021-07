Happy Birthday John Wright: जब जॉन राइट ने सहवाग को थप्पड़ जड़ दिया... आग बबूला हुए थे गांगुली

भारतीय क्रिकेट को आगे बढ़ाने में कीवी दिग्गज जान राइट ने बड़ी भूमिका निभाई थी. सौरव गांगुली जैसे बेहतरीन कप्तान के साथ काम करते हुए भारतीय टीम की सूरत बदलने में उनका अहम योगदान रहा. वह 2000 में भारतीय क्रिकेट टीम के पहले विदेशी कोच बने थे. आज (5 जून) जॉन राइट अपना 67वां जन्मदिन मना रहे हैं.

जॉन राइट के पांच साल के कार्यकाल के दौरान ने भारतीय टीम ने कई यादगार जीत हासिल की, जिसमें 2001 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कोलकाता टेस्ट और इंग्लैंड में जीती गई नेटवेस्ट ट्रॉफी शामिल है. कप्तान और कोच के तौर पर गांगुली और राइट के बीच बेहतर संवाद का असर टीम के ड्रेसिंग रूम और स्कोरबोर्ड दोनों जगह साफ झलकता था.

🧢 82 Tests and 149 ODIs for @BLACKCAPS

🧮 13 international centuries and 9225 runs

🇮🇳 🇳🇿 Coaching stints with India and New Zealand



Happy birthday to former opener, John Wright 🎂 pic.twitter.com/bwKqR72nBN