Joe Root 10000 Test Runs: जो रूट का कमाल, टेस्ट में 10 हजार रन पूरे, इस मामले में बना डाला रिकॉर्ड

Most Runs in Test Cricket: इंग्लैंड टेस्ट टीम के पूर्व कप्तान जो रूट (Joe Root) ने इतिहास रच दिया है. न्यूजीलैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में खेले जा रहे टेस्ट मैच में जो रूट ने अपना शतक पूरा किया, साथ ही टेस्ट क्रिकेट में 10 हज़ार रन भी पूरे कर लिए हैं. जो रूट ऐसा करने वाले दूसरे इंग्लिश बल्लेबाज बने हैं, उनसे पहले ऐसा सिर्फ एलिस्टर कुक ही कर पाए हैं.



लॉर्ड्स में खेले गए इस रोमांचक मैच में इंग्लैंड ने जीत दर्ज की और सीरीज़ में बढ़त बनाई. लेकिन इसमें सबसे खास जो रूट का रिकॉर्ड रहा. जो रूट से कप्तानी छिनने के बाद यह पहला टेस्ट मैच था, बेन स्टोक्स अब इंग्लैंड टेस्ट टीम के कप्तान बन चुके हैं.

सिर्फ 31 साल 157 दिन के जो रूट पहले ऐसे खिलाड़ी हैं, जो 90 के दशक में पैदा हुए और उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 10 हजार रन पूरे कर लिए. खास बात ये है कि इंग्लैंड के लिए सबसे पहले दस हजार टेस्ट रन बनाने वाले एलिस्टर कुक ने भी यह रिकॉर्ड 31 साल 157 दिन की उम्र में ही अपने नाम किया था.

जो रूट का टेस्ट रिकॉर्ड: (Joe Root Test Record)

• 113 टेस्ट, 10015 रन, 49.57 औसत

• 26 शतक, 53 अर्धशतक, 254 हाई स्कोर

We are witnessing greatness.

Enjoy every moment of it.



Congrats, @Root66 🙌 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 🦁 🏏 pic.twitter.com/nXGuJVf5To