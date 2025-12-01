scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

टीम इंडिया से बाहर चल रहे गेंदबाज ने काटा गदर, इस टूर्नामेंट में बना दिया 'महारिकॉर्ड'

जयदेव उनादकट दो सालों से भी ज्यादा समय से इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल पाए हैं. उनादकट हालांकि घरेलू क्रिकेट में सौराष्ट्र के लिए दमदार प्रदर्शन कर रहे हैं. उनादकट ने सिद्धार्थ कौल का एक बड़ा रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया है.

Advertisement
X
जयदेव उनादकट ने मुश्ताक अली ट्रॉफी में बड़ी उपलब्धि हासिल की है. (Photo: AFP)
जयदेव उनादकट ने मुश्ताक अली ट्रॉफी में बड़ी उपलब्धि हासिल की है. (Photo: AFP)

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (SMAT) 2025-26 में रविवार (30 नवंबर) को दिल्ली और सौराष्ट्र के बीच खेला गया मुकाबला बेहद रोमांचक रहा. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुए इस मुकाबले को दिल्ली ने 10 रनों से जीता. मुकाबले में दिल्ली की टीम ने चार विकेट पर 207 रन बनाए. जवाब में सौराष्ट्र की टीम निर्धारित 20 ओवरों में 5 विकेट पर 197 रन ही बना सकी.

इस मुकाबले में सौराष्ट्र के तेज गेंदबाज जयदेव उनादकट भी सुर्खियों में रहे. उनादकट ने एक बार फिर दुनिया को बता दिया कि उन्हें हल्के में नहीं लिया जा सकता. उन्होंने घरेलू क्रिकेट में अपना दम दिखाते हुए एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. उनादकट सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में अब सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं. उन्होंने सिद्धार्थ कौल को पछाड़ दिया. उनादकट दिल्ली के कप्तान नीतीश राणा (76) को आउट कर इस मुकाम तक पहुंचे.

जयदेव उनादकट ने मुश्ताक अली ट्रॉफी में अब तक 83 मैचों में 17.81 की औसत और 6.79 की इकोनॉमी रेट से 121 विकेट झटके हैं. वहीं सिद्धार्थ कौल ने पंजाब के लिए इस टूर्नामेंट में कुल 87 मैच खेलकर 18.25 के एवरेज से 120 विकेट अपने नाम किए थे. ये उपलब्धि उनादकट के लिए इसलिए भी खास है क्योंकि इसे उन्होंने होम ग्राउंड में हासिल की. मुश्ताक अली ट्रॉफी में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले पांच गेंदबाजों में उनादकट के अलावा चामा मिलिंद ही एक्टिव खिलाड़ी हैं.

सम्बंधित ख़बरें

Gautam Gambhir, Ajit Agarkar
वनडे सीरीज के बीच BCCI की बड़ी बैठक, गंभीर-अगरकर भी होंगे शामिल 
Kohli_About_Test
टेस्ट क्रिकेट में वापसी पर Virat Kohli ने खुद लगाया फुल स्टॉप 
Virat Kohli
कोहली में रनों की भूख नजर आने लगी, रांची में दिखा 9 साल पुराना अवतार 
virat Kohli
'मैं एक फॉर्मेट...', कोहली ने टेस्ट में वापसी की अफवाहों पर लगाया विराम 
India wins first ODI against South Africa by 17 runs
दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ROKO का कमाल, क्या 2027 WC के लिए जगह पक्की? 
Advertisement

पीयूष चावला भी टॉप-5 में शामिल
चामा मिलिंद ने अब तक 76 मैचों में 107 विकेट झटके हैं. पीयूष चावला (113 विकेट) और लुकमान मेरीवाला (108 विकेट) क्रमश: तीसरे और चौथे नंबर पर हैं. यह बताता है कि 12–13 सालों तक घरेलू टी20 क्रिकेट खेलने के बाद भी जयदेव उनादकट का प्रभाव कम नहीं हुआ है. बार-बार नजरअंदाज किए जाने के बावजूद उनादकट घरेलू क्रिकेट में लगातार अपनी उपयोगिता साबित करते आए हैं. नई गेंद से स्विंग, स्लोअर बॉल में विविधताएं, बाएं हाथ का एंगल, डेथ ओवर्स में कंट्रोल उनकी सबसे बड़ी ताकत है .

34 साल के जयदेव उनादकट ने भारतीय टीम के लिए अब तक 4 टेस्ट, 8 ओडीआई और 10 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं. टेस्ट मैचों में उनादकट ने 77.00 की औसत से 3 विकेट लिए हैं. वहीं वनडे इंटरनेशनल में उनके नाम पर 25.00 के एवरेज से 9 विकेट दर्ज हैं. टी20 इंटरनेशनल में बाएं हाथ के तेज गेंदबाज उनादकट ने 21.50 की औसत से 14 विकेट झटके.

जयदेव उनादकट ने भारतीय टीम के लिए अपना आखिरी मुकाबला अगस्त 2023 में वेस्टइंडीज के खिलाफ तारोबा में खेला था. उनादकट इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के लिए खेलते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement