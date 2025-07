IPL टिकट स्कैम में CID का बड़ा एक्शन, हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष जगन मोहन राव गिरफ्तार

हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन (HCA) के अध्यक्ष ए. जगन मोहन राव को इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2025 सीजन से जुड़े टिकट घोटाले में कथित संलिप्तता के आरोप में क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट (CID) ने गिरफ्तार किया.

Hyderabad cricket body chief Jagan Mohan Rao held by CID for ticket scam during IPL 2025 (ANI Photo).