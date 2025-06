श्रेयस अय्यर बस दोहराने ही वाले थे IPL में गोल्डन इतिहास... हारे लेकिन खोल गए टीम इंडिया के लिए अपने रास्ते

पिछले साल कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के 10 साल के खिताबी सूखे को खत्म करने वाले श्रेयस अय्यर इस बार पंजाब किंग्स (KKR) के लिए ट्रॉफी जीतने से चूक गए... वो भी बेहद मामूली अंतर से. लेकिन उन्होंने खुद को एक ऐसे कप्तान के रूप में स्थापित कर लिया है, जिसकी टीम इंडिया को शायद भविष्य में जरूरत हो सकती है. हालांकि

उन्हें इस महीने इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय टेस्ट टीम में जगह नहीं मिली है.

धोनी जैसा संयम और कोहली जैसा आक्रामक रवैया

मंगलवार को आईपीएल के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ 6 रनों से हार के बावजूद अय्यर के आत्मविश्वास में कोई कमी नहीं दिखी. अय्यर की कप्तान में अपनी समझदारी के साथ करिश्माई महेंद्र सिंह धोनी जैसा संयम और विराट कोहली जैसा आक्रामक रवैया के साथ मुंबई के उनके सीनियर रोहित शर्मा की तरह एक ‘बिंदास मुंबईकर’ के मिश्रण का पुट दिखा.

