रविचंद्रन अश्विन BBL में इतिहास रचने को तैयार! क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से हो रही बड़ी डील पर सबकी नजर

भारतीय दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन जल्द ही इतिहास रच सकते हैं. खबर है कि वह बिग बैश लीग (BBL) में खेलने वाले पहले हाई-प्रोफाइल भारतीय क्रिकेटर बन सकते हैं. संभावना है कि वह इसी सीजन से ऑस्ट्रेलिया की टी20 लीग में नजर आएं.

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (CA) के सीईओ टॉड ग्रीनबर्ग इस समय अश्विन से बातचीत कर रहे हैं. क्रिकबज के मुताबिक, यह चर्चा तभी शुरू हुई जब अश्विन ने हाल ही में आईपीएल से संन्यास का ऐलान किया था और संकेत दिया था कि अब वह दुनिया की विभिन्न लीगों में बतौर 'एक्सप्लोरर ऑफ द गेम' उतरना चाहते हैं.

किस टीम में होंगे स्टार स्पिनर अश्विन?

अभी फैसला CA के हाथों में है कि समझौता किस तरह हो और अश्विन कितने मैचों के लिए उपलब्ध रहेंगे. चर्चा यह भी है कि वे मेलबर्न फ्रेंचाइजी की जर्सी में दिख सकते हैं. ग्रीनबर्ग ने पुष्टि की है कि उन्होंने अश्विन को कॉल किया और डील को लेकर उत्साह जताया. उनके मुताबिक, 'अश्विन जैसे चैम्पियन क्रिकेटर का बीबीएल में आना हमारे क्रिकेट समर को नई ऊंचाई देगा.'

बीबीएल फ्रेंचाइजियां अपना ज्यादातर बजट पहले ही खर्च कर चुकी हैं. ऐसे में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को विशेष व्यवस्था करनी होगी. पहले भी उदाहरण रहे हैं, जब डेविड वॉर्नर जैसे खिलाड़ियों को प्रति मैच लगभग 80,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर का भुगतान किया गया था. जरूरत पड़ने पर ब्रांड डील्स और एंडोर्समेंट्स का सहारा भी लिया जा सकता है.

अश्विन की वजह से एशियाई दर्शक जुड़ेंगे?

बीबीएल पर अक्सर यह आरोप लगता रहा है कि यह बड़े विदेशी सितारों को आकर्षित नहीं कर पाता. ऐसे में अश्विन का आना लीग को एशियाई दर्शकों से जोड़ देगा और इसे ग्लोबल स्तर पर मजबूती देगा. यही नहीं, इससे ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लाने की चर्चाओं को भी बल मिल सकता है.

अश्विन ने ग्रीनबर्ग को बताया है कि वह कोचिंग को लेकर भी गंभीर हैं और हर मौके पर खुद को परखना चाहते हैं. अगले साल ILT20 में भी वे बतौर खिलाड़ी-कोच उतर सकते हैं. इसके अलावा, अपनी वोडकास्ट और कंटेंट क्रिएशन के चलते वे मीडिया करियर में भी हाथ आजमा सकते हैं.

भारतीय क्रिकेटरों के लिए नया रास्ता खुलेगा?

हाल ही में दिनेश कार्तिक SA20 में Paarl Royals से जुड़े थे, लेकिन अश्विन का कद कहीं बड़ा है. अगर वे BBL में उतरते हैं तो यह भविष्य में विराट कोहली, रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव या जसप्रीत बुमराह जैसे खिलाड़ियों के लिए भी रास्ता खोल सकता है.

अश्विन का यह कदम सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि भारतीय क्रिकेटरों के लिए भी एक नई खिड़की खोल सकता है. BBL को इससे दर्शक, निवेश और लोकप्रियता तीनों मिलेंगे, जबकि अश्विन को एक नया सफर - बतौर खिलाड़ी, कोच और मीडिया व्यक्तित्व शुरू करने का मौका मिलेगा.



