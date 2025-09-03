scorecardresearch
 

Feedback

रविचंद्रन अश्विन BBL में इतिहास रचने को तैयार! क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से हो रही बड़ी डील पर सबकी नजर

भारतीय स्पिन दिग्गज रविचंद्रन अश्विन जल्द ही बिग बैश लीग (BBL) में कदम रख सकते हैं. वह ऐसा करने वाले पहले हाई-प्रोफाइल भारतीय क्रिकेटर होंगे. सूत्रों के मुताबिक, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (CA) के सीईओ टॉड ग्रीनबर्ग और अश्विन के बीच बातचीत चल रही है. यह चर्चा अश्विन के आईपीएल से संन्यास के ऐलान के बाद शुरू हुई. माना जा रहा है कि अश्विन मेलबर्न फ्रेंचाइजी से जुड़ सकते हैं.

Advertisement
X
ऑस्ट्रेलिया की BBL में दिखेगा अश्विन का जलवा..? (Photo, PTI)
ऑस्ट्रेलिया की BBL में दिखेगा अश्विन का जलवा..? (Photo, PTI)

भारतीय दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन जल्द ही इतिहास रच सकते हैं. खबर है कि वह बिग बैश लीग (BBL) में खेलने वाले पहले हाई-प्रोफाइल भारतीय क्रिकेटर बन सकते हैं. संभावना है कि वह इसी सीजन से ऑस्ट्रेलिया की टी20 लीग में नजर आएं.

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (CA) के सीईओ टॉड ग्रीनबर्ग इस समय अश्विन से बातचीत कर रहे हैं. क्रिकबज के मुताबिक, यह चर्चा तभी शुरू हुई जब अश्विन ने हाल ही में आईपीएल से संन्यास का ऐलान किया था और संकेत दिया था कि अब वह दुनिया की विभिन्न लीगों में बतौर 'एक्सप्लोरर ऑफ द गेम' उतरना चाहते हैं.

किस टीम में होंगे स्टार स्पिनर अश्विन?

सम्बंधित ख़बरें

R_Ashwin_IPL
IPL से रिटायर हुए R Ashwin, सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए किया बड़ा ऐलान 
R Ashwin Retirement Reason
'खलने लगा था...', अश्विन ने बताई संन्यास की असली वजह, द्रव‍िड़ के सामने खोला राज 
Ravichandran Ashwin
IPL से संन्यास के बाद इस लीग में खेलेंगे अश्विन! ऑक्शन के लिए रजिस्टर कराया नाम 
Ravichandran Ashwin
'अपनी शर्तों पर...', IPL से र‍िटायर होने की वजह अश्व‍िन ने बताई, फ्यूचर प्लान भी किया शेयर  
Ashwin Wife on his Retirement
Ashwin के IPL से रिटायरमेंट पर उनकी Wife हुईं खुश! 

अभी फैसला CA के हाथों में है कि समझौता किस तरह हो और अश्विन कितने मैचों के लिए उपलब्ध रहेंगे. चर्चा यह भी है कि वे मेलबर्न फ्रेंचाइजी की जर्सी में दिख सकते हैं. ग्रीनबर्ग ने पुष्टि की है कि उन्होंने अश्विन को कॉल किया और डील को लेकर उत्साह जताया. उनके मुताबिक, 'अश्विन जैसे चैम्पियन क्रिकेटर का बीबीएल में आना हमारे क्रिकेट समर को नई ऊंचाई देगा.'

बीबीएल फ्रेंचाइजियां अपना ज्यादातर बजट पहले ही खर्च कर चुकी हैं. ऐसे में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को विशेष व्यवस्था करनी होगी. पहले भी उदाहरण रहे हैं, जब डेविड वॉर्नर जैसे खिलाड़ियों को प्रति मैच लगभग 80,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर का भुगतान किया गया था. जरूरत पड़ने पर ब्रांड डील्स और एंडोर्समेंट्स का सहारा भी लिया जा सकता है.

Advertisement

अश्विन की वजह से एशियाई दर्शक जुड़ेंगे?

बीबीएल पर अक्सर यह आरोप लगता रहा है कि यह बड़े विदेशी सितारों को आकर्षित नहीं कर पाता. ऐसे में अश्विन का आना लीग को एशियाई दर्शकों से जोड़ देगा और इसे ग्लोबल स्तर पर मजबूती देगा. यही नहीं, इससे ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लाने की चर्चाओं को भी बल मिल सकता है.

अश्विन ने ग्रीनबर्ग को बताया है कि वह कोचिंग को लेकर भी गंभीर हैं और हर मौके पर खुद को परखना चाहते हैं. अगले साल ILT20 में भी वे बतौर खिलाड़ी-कोच उतर सकते हैं. इसके अलावा, अपनी वोडकास्ट और कंटेंट क्रिएशन के चलते वे मीडिया करियर में भी हाथ आजमा सकते हैं.

भारतीय क्रिकेटरों के लिए नया रास्ता खुलेगा?

हाल ही में दिनेश कार्तिक SA20 में Paarl Royals से जुड़े थे, लेकिन अश्विन का कद कहीं बड़ा है. अगर वे BBL में उतरते हैं तो यह भविष्य में विराट कोहली, रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव या जसप्रीत बुमराह जैसे खिलाड़ियों के लिए भी रास्ता खोल सकता है.

अश्विन का यह कदम सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि भारतीय क्रिकेटरों के लिए भी एक नई खिड़की खोल सकता है. BBL को इससे दर्शक, निवेश और लोकप्रियता तीनों मिलेंगे, जबकि अश्विन को एक नया सफर - बतौर खिलाड़ी, कोच और मीडिया व्यक्तित्व  शुरू करने का मौका मिलेगा.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement