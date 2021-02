टीम इंडिया के इस तेज गेंदबाज ने लिया संन्यास, रोहित से खास 'कनेक्शन'

भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज आर विनय कुमार ने अंतरराष्ट्रीय और फर्स्ट क्लास क्रिकेट से संन्यास ले लिया है. उन्होंने शुक्रवार को ट्वीट कर इसकी जानकारी दी. विनय कुमार भारत की ओर से एक टेस्ट, 31 वनडे और 9 टी-20 मैच खेल चुके हैं. टीम इंडिया की जर्सी में वह आखिरी बार नवंबर 2013 में मैदान पर उतरे थे.

अपने इस आखिरी वनडे मैच में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 9 ओवरों में एक विकेट लेकर 102 रन चुकाए थे. बेंगलुरु में खेले गए उसी मैच में ओपनर रोहित शर्मा ने अपने वनडे करियर का पहला दोहरा शतक जड़ा था. रोहित शर्मा के दोहरे शतक की बदौलत भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया को 57 रनों से हराने में कामयाब रही थी.

Thankyou all for your love and support throughout my career. Today I hang up my boots. 🙏🙏❤️ #ProudIndian pic.twitter.com/ht0THqWTdP