Commonwealth Games 2022: भारतीय क्रिकेट टीम कॉमनवेल्थ के सेमीफाइनल में, बारबाडोस को बड़े अंतर से पटखनी दी

Commonwealth Games 2022: इंग्लैंड के बर्मिंघम में खेले जा रहे कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम का जलवा कायम है. टीम ने बुधवार (3 अगस्त) देर रात खेले गए मुकाबले में बारबाडोस को 100 रनों के बड़े अंतर से पटखनी दी.

इसी के साथ भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने कॉमनवेल्थ गेम्स के सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है. ग्रुप-ए से ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 6 पॉइंट्स के साथ सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया, जबकि भारतीय टीम 4 अंक के साथ दूसरे नंबर पर रहते हुए सेमीफाइनल में पहुंची.

ग्रुप-बी में से न्यूजीलैंड और इंग्लैंड टीम ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया है. हालांकि, इन दोनों ही टीमों को अब भी एक-एक मैच और खेलना है. मगर दोनों टीमों ने अब तक अपने दोनों मैच जीते हैं. बाकी दो टीमें अपने सभी मैच हारी हैं. ऐसे में न्यूजीलैंड और इंग्लैंड टीम का सेमीफाइनल लगभग तय है.

सेमीफाइनल और फाइनल का शेड्यूल

6 अगस्त

पहला सेमीफाइनल - दोपहर 3:30 बजे

दूसरे सेमीफाइनल - रात 10:30 बजे

7 अगस्त

ब्रॉन्ज मेडल मुकाबला - दोपहर 2:30 बजे

गोल्ड मेडल मुकाबला - रात 9:30 बजे

शेफाली और जेमिमाह की शानदार पारी

बारबाडोस के खिलाफ इस टी20 मैच में टीम इंडिया ने टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए 4 विकेट पर 162 रन बनाए थे. पहले शेफाली वर्मा ने 26 बॉल पर 43 रनों की पारी खेली. उसके बाद जेमिमाह रोड्रिग्ज 46 बॉल पर 56 रन बनाकर नाबाद रहीं. आखिर में दीप्ति शर्मा ने 28 गेंदों पर 34 रनों की पारी खेली.

A fantastic victory for #TeamIndia.



They win by 100 runs and advance into the semi-finals at the #CWG2022 👏👏



Scorecard - https://t.co/upMpWogmIP #INDvBAR #B2022 pic.twitter.com/uH6u7psVmG