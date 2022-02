Ind Vs Wi, 2nd ODI: राहुल-मयंक की टीम में वापसी, दूसरे वनडे में कौन बनेगा रोहित का जोड़ीदार?

भारत और वेस्टइंडीज़ के बीच अहमदाबाद में बुधवार को दूसरा वनडे मैच खेला जाना है. तीन मैच की इस सीरीज़ में पहला मुकाबला टीम इंडिया जीत चुकी है और 1-0 से सीरीज़ में बढ़त बनाए हुए है. अब जब दूसरा वनडे आया है, तब टीम इंडिया के लिए अच्छी खबर आई है.

उप-कप्तान केएल राहुल और ओपनर मयंक अग्रवाल टीम इंडिया के साथ जुड़ गए हैं. दोनों ही खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस भी शुरू कर दी है. लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि दूसरे वनडे में टीम इंडिया की प्लेइंग-11 क्या होगी.

राहुल या मयंक में कौन करेगा ओपनिंग?

पहले मैच में कप्तान रोहित शर्मा के साथ युवा बल्लेबाज ईशान किशन ने ओपनिंग की कमान संभाली थी. दोनों ने टीम इंडिया को बेहतरीन शुरुआत भी दिलवाई थी, लेकिन अब जब केएल राहुल और मयंक अग्रवाल की वापसी हुई है तब भारत के पास अधिक ऑप्शन हैं.

शिखर धवन कोरोना से पीड़ित हैं, ऐसे में उनकी गैर-मौजूदगी में पहले भी केएल राहुल ही रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग करते नज़र आए हैं. दूसरे वनडे में भी वही रोहित के साथ इस रोल को निभा सकते हैं, लेकिन अगर टीम लेफ्ट-राइट कॉम्बिनेशन के साथ ही जाए तो ईशान को मौका मिल सकता है.

वहीं, अगर टीम इंडिया भविष्य के हिसाब से देखे तो राहुल को मिडिल ऑर्डर में भी जगह मिल सकती है. क्योंकि शिखर धवन की वापसी होने पर उनका रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग करना पक्का हो सकता है ऐसे में केएल राहुल को मिडिल ऑर्डर के लिए तैयार किया जा सकता है.

